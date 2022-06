Notre agenda Wapi: Le Relais pour la Vie, Le Sabbat des Sorcières, Martine en montgolfière… et bien d’autres activités ce week-end!

Ces 25 et 26 juin, Le Relais pour la Vie de Tournai fait son tour du monde sur le site de l’Institut Saint-Luc (Ramegnies-Chin) avec 24 heures d’animations pour petits et grands.

Un Relais pour la vie, c’est un mix de moments d’émotion voire de recueillement, et des instants festifs à partager sur un magnifique site extérieur.

©ÉdA

La cérémonie d’ouverture se déroulera ce samedi 25 juin à 14h. Les battants (des personnes atteintes par le cancer, ou l’ayant vaincu) et des membres des équipes inscrites (une cinquantaine) effectueront ensemble un premier tour du parcours de 600 mètres dessiné dans le grand parc de Saint-Luc. Ensuite, pendant 24 heures, des milliers de coureurs et de marcheurs se relayeront pour soutenir la recherche contre le cancer. La cérémonie des bougies et la retraite aux flambeaux, entre 22h et 23h, organisées dans la pénombre, seront deux grands temps forts du week-end. La cérémonie de clôture se tiendra le dimanche vers 14h avec le dévoilement du montant des dons récoltés durant tout le week-end et grâce aux actions organisées, ici et là.

Comme les années précédentes, le site du Relais pour la Vie sera animé en permanence: des démonstrations de danse et des concerts (dont l’Academy Jeff Danès, le parrain de l’événement) sur le podium central, des activités dans le village des enfants, des animations sportives (zumba, danse, tyrolienne), et des stands animés par les équipes.

Dans la région d’Ath

Ellezelles renoue avec une tradition vieille de 50 ans ce samedi 25 juin pour son traditionnel Sabbat des Sorcières, particulièrement nombreuses.

©ÉdA

C’est généralement en douceur que débute le Sabbat entre marché des artisans et spectacles déambulatoires. De quoi se mettre dans l’ambiance en attendant l’arrivée des sorcières vers 17h sur la Gand-Place d’Ellezelles.

Les moments à ne pas manquer: le rendez-vous bibitif à la Pichoûre (17h45), le jet des Sortilèges (20h), "En route vers le Sabbat!" (20h30). Ensuite sur le site de Camp et Haie: le concert de C’HAG (21h15), le spectacle de feu de la compagnie Toufou’Touflam’(22h). Pour clôturer la soirée, à 22h30 le Sabbat des Sorcières avec spectacle sons et lumières, et en apothéose, un feu d’artifice pour le 50e anniversaire.

Une exposition "1972-2022: Sabbat dans nos cœurs depuis 50 ans" est aussi à découvrir à la Maison du Pays des Collines. Affiches, photos et témoignages célébreront ce jubilé de folklore. Le vernissage est prévu le samedi à 18h.

À lire: Les moments forts du Sabbat des sorcières ce samedi à Ellezelles

Dans la région de Mouscron

©Casterman

A Mouscron, Le Centre Marcel Marlier, dessine-moi Martine organise une grande fête familiale à l’ombre du château des Comtes, ce dimanche 26 juin.

Journée festive, ce dimanche 26 juin, de 10h à 18h au château des Comtes de Mouscron. Le Centre Marcel Marlier invite petits et grands à s’envoler en montgolfière avec Martine. Au programme: ateliers créatifs, animations diverses, spectacle "Jules et Verne", démonstration de mini-montgolfières radiocommandées… et si la météo le permet, le déploiement d’une véritable montgolfière dans l’enceinte du château! Cette journée est également l’occasion de découvrir l’exposition temporaire "Prendre de l’altitude": présentation inédite de dessins originaux de Marcel Marlier, découverte des œuvres de l’artiste Rosanna Baledda, et vidéo-clip "La montgolfière dans le folklore local". Entrée pour la journée: 8 € (avec l’accès au Centre Marcel Marlier)

À lire: Mouscron : une vraie montgolfière pour la fête à Martine, le 26 juin

L’agenda complet des activités organisées, ce week-end, en Wallonie picarde

#iframe-agenda { width: 1px; min-width: 100%; min-height: 50vh }