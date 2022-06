Les moments forts du Sabbat des sorcières ce samedi à Ellezelles

Au cœur du village

C’est donc d’abord dans le centre d’Ellezelles que les sorcières retrouveront le public. Elles ont rendez-vous à la Pichoûre à 17h45 pour que leur ambassadrice Quintine pisse la bière du même nom. De quoi rafraîchir tout le monde avant l’inauguration de l’exposition "1972-2022: Sabbat dans nos cœurs depuis 50 ans" à la Maison du Pays des Collines prévu à 18h.Affiches, photos et témoignages célébreront ce jubilé de folklore.

Dernier temps fort avant le départ vers le Sabbat proprement dit: le jet de sortilèges (20h).

À 20h30, les sons pincés des cornemuses inviteront tous ceux qui le désirent à prendre la route avec le Diable, le Loup-Garou et les Sorcières pour le Grand Sabbat sur le site du hameau de Camp et Haie. Un amphithéâtre naturel qui permettra à chacun de s’installer confortablement pour admirer le spectacle. Et les sorcières ne seront pas les seules en scène. Pour les exciter, on pourra compter sur la musique endiablée de C’HAG et sur le ballet de flammes et les jongleries de feu de la compagnie "Toufou’Touflam".

Treize tableaux

Enfin, vers 22h30, viendra le moment tant attendu: l’appel du Diable et les retrouvailles avec les Sorcières.

"Le Sabbat à proprement parler se compose toujours de treize tableaux" , souligne Vincent Decouttere, membre du comité organisateur. "L’un d’eux est consacré aux anecdotes des sorcières, une tradition datant de Watkyne. Si durant deux décennies il s’agissait d’histoires locales et en patois, ce n’est plus le cas. Depuis quelques années nous travestissons l’actualité nationale, internationale et sportive en français (et quand il y a encore quelques mots de patois, ils sont traduits par le Diable); le but étant vraiment de tourner l’actualité en dérision et surtout de faire rire la plaine."

Ainsi, sans trahir de secrets, on peut déjà dire qu’il y aura un hommage à Arno ou que le jubilé de la Reine d’Angleterre s’invitera à Ellezelles.

"La grande nouveauté pour ce cinquantième anniversaire, c’est que Satan va récompenser ses filles par un spectacle de feu équestre avec Mascha." Et ce ne sera pas la seule invitée sur les planches. Deux troupes de danse du Pays des Collines animeront aussi le spectacle.

Enfin, si cela n’a pas toujours été le cas au fil de l’histoire de l’événement, on peut assurer que cette année, tout se finira bien et aucune Sorcière ne finira au bûcher. Elles seront toutes réhabilitées et rappelées pour découvrir ensemble le traditionnel feu d’artifices qui, 50 ans obligent, sera encore plus grandiose que d’habitude!

Retrouvez le programme détaillé et les informations pratiques sur: www.sorcieres.eu ou sur la page Facebook «Sorcières d’Ellezelles».