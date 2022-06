Les cousins vont aider Manon

Au fil des ans, plusieurs familles frappées par la maladie ont pu être aidées. Pour cette 4eédition du tournoi des Cousins, qui aura lieu ce samedi à Ere, c’est vers Manon Parent que l’équipe organisatrice s’est tournée. " C’est une Obigeoise de 24 ans qui est malheureusement touchée par un cancer assez rare (NDLR: un carcinome rénal avec plusieurs métastases). On pensait qu’elle était en rémission mais la maladie a réattaquée il y a quelques mois… " Dans une vidéo, postée sur les réseaux sociaux, la jeune femme détaille que la maladie l’a frappée à 17 ans. Et que malgré de nombreux traitements, qui changent régulièrement par manque d’efficacité, elle n’a pu s’en débarrasser… Et comme vous vous en doutez, toute cette médication a un coût certain. D’où l’importance de la journée.

Un maillot de Mbappé à gagner

Le tournoi rassemblera 48 équipes. C’est deux fois plus que lors de la première édition. On pourrait même passer à 64 équipes lors de la 5e. Et c’est une bonne nouvelle car les bénéfices de la journée reviendront à la jeune femme.

" On organise une tombola géante. Il y a pas mal de jolis lots à remporter. Comme un maillot dédicacé par le joueur du PSG Kylian Mbappé! Il y a aussi un chèque de 500 euros à dépenser n’importe où, des bons pour des massages aux Thermes de Kain, pour des Airbnb… Sur place, on mettra également une urne à disposition pour ceux qui veulent réaliser un don. "

Preuve que l’événement prend de l’importance au fil des ans, il devient désormais festif, en plus de sportif et social. " Après les finales, qui auront lieu à 16h30, nous accueillons un concert du groupe Sing Twice, qui effectue des reprises de chansons françaises et internationales. Ensuite, Ben Studio prendra les platines pour une soirée années 80. " Autrement dit, même si le football ne vous intéresse pas, rien ne vous empêche de venir boire un verre et faire la fête.

Si vous voulez aider à atteindre ce montant pour soutenir Manon, vous savez ce qu’il vous reste à faire: vous rendre au terrain de foot d’Ere dès 9h30 pour les premières rencontres.