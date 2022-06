La poissonnerie François est une véritable institution à Tournai. Elle doit son nom à son précédent patron d’origine hollandaise, François Sinke, dont le père et le grand-père étaient producteurs de moules à Yerseke, en Zélande. Une production qu’ils transportaient en bateau pour venir la vendre du côté de Courtrai, Laeken, Bruges et Roubaix.

Un jour de juillet 1929, leur bateau fut stoppé à hauteur du canal de l’Espierres par une péniche qui barrait la voie.Ne souhaitant pas rester bloqués avec leur cargaison (rapidement périssable), les aïeux de François choisirent de se diriger vers Tournai, distante d’une vingtaine de kilomètres. Ils y rencontrèrent un tel enthousiasme de la part de la clientèle qu’ils décidèrent de revenir régulièrement sur les lieux jusqu’à ce qu’en 1953, le père de François loue une ancienne maison de style Louis XIV le long du quai Marché au Poisson pour s’y installer sous l’enseigne "François du bateau".

Un commerce que reprit François au décès de son père en 1980. Pour le seconder le premier engagea, quelques années plus tard, Alain Dubois qui allait rapidement devenir l’autre figure incontournable de la célèbre enseigne.

C’est tout naturellement lui qui reprit la poissonnerie - rebaptisée alors simplement du prénom de son prédécesseur - en 2001, lorsque François arrêta son activité.Ce dernier décédait six ans plus tard, le 19 octobre 2007.

Un malencontreux accident qui lui laisse de douloureuses séquelles

Sans trahir l’héritage légué par son prédécesseur, Alain a donné un air de modernité à la poissonnerie.Notamment, en proposant des produits presque introuvables chez nous, trouvés auprès de nouveaux fournisseurs à Boulogne-sur-mer.C’est ainsi, par exemple, que l’on vit apparaître des filets de sandre ou encore de grenadier et d’empereur au côté des poulpes et autres délicatesses venues de la mer. Cela, sans compter les produits directement travaillés par le poissonnier lui-même comme son succulent saumon sauvage cuit au piment d’Espelette, pour ne citer que celui-là.

Et, bien entendu, les célèbres moules de Zélande, dès le lancement de la saison au début juillet, qu’il fallait soigneusement laver à la main avant la vente.

On l’imagine, les journées du poissonnier se veulent - se voulaient - à la fois longues et éprouvantes. Passionnantes, certes, mais il arrive un moment où le corps ne suit plus et où il devient nécessaire de le ménager.C’est précisément pour cela qu’Alain a décidé de ranger son tablier.D’autant qu’il souffre encore aujourd’hui d’une blessure consécutive à un accident survenu en 1985; Il circulait à vélo dans le centre-ville lorsqu’il fut renversé par une chauffarde. Il en garde des séquelles et c’est bien à regret qu’à 56 ans, il se voit contraint de refermer la porte de sa poissonnerie.

Tout en gardant l’espoir de trouver un repreneur, même si ses recherches en ce domaine sont restées vaines jusqu’à présent.

Que la dernière poissonnerie tournaisienne puisse rouvrir rapidement ses portes, c’est aussi le vœu des nombreux clients qui fréquentent le magasin.

Une clientèle qui s’est également renouvelée au fil du temps, plus jeune que par le passé. Laquelle était contente de trouver, auprès d’Alain, le conseil avisé pour réussir une cuisson, par exemple. C’est aussi ce service, toujours rendu avec le sourire, que l’on regrettera.