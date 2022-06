Lorsqu’elle était en 4esecondaire, elle s’est dirigée vers un centre de formation en alternance (CEFA) dans le secteur de la vente.Un métier dont elle a appris la dure réalité au sein de diverses boulangeries dans le Borinage, mais aussi dans le drive d’un Mc Do.

Des expériences qui lui ont surtout permis de comprendre qu’elle ne voulait pas persévérer dans cette voie alors qu’elle s’était découvert, grâce à son compagnon de l’époque, une véritable passion pour les belles carrosseries.

Jennifer est arrivée en tête de la promotion peinture lors de sa formation... ©EdA

À 23 ans, la jeune fille, qui a du sang sarde dans les veines, a repris des études, dans deux établissements différents, à Jemappes et à Morlanwez, - mais avec le même formateur - "pour apprendre plus rapidement" , précise-t-elle. Seule fille dans cet univers très masculin, elle est arrivée première de sa promotion avec la spécialisation "peinture en carrosserie".

"En réalité, j’ai eu un super prof qui m’a motivée, et très honnêtement, même si j’avais quelques appréhensions, je n’ai jamais souffert de me retrouver ainsi seule au milieu de tous ces garçons, ils étaient ouverts et tout s’est bien passé…"

Et pourquoi pas essayer le Forem?

S’ensuivirent divers boulots dans des petits garages où elle ne trouva jamais véritablement un travail à la hauteur de ses ambitions, et de ses compétences.

Elle s’est alors orientée vers le Forem dans le but de parfaire sa formation, en tôlerie notamment. Durant un stage qu’elle effectuait du côté de Manage, on lui apprit la possibilité de poursuivre une activité similaire au sein de la concession Delbar, à Tournai.

Jennifer travaille actuellement dans le secteur Wondercar. ©EdA

"Je me suis présentée au garage le lundi, et le mardi je commençais.Pour moi, c’était inespéré de pouvoir ainsi rejoindre une concessionaussi importante" , nous a-t-elle confié avec les yeux pétillants.

Après deux semaines de stage, elle a signé un premier CDD de 3mois et puis un second (de 3mois également), une fois le premier terminé.En février dernier, c’est au bas d’un CDIqu’elle apposait sa signature à côté de celle de la direction de l’établissement tournaisien.

Depuis, la jeune fille vit un rêve éveillé passant de la préparation des véhicules, à ses débuts, au département "Wondercar" où le principe consiste à effectuer raidement des petites réparations à un coût raisonnable sans devoir immobiliser le véhicule durant des heures.

Quand on demande à Jennifer quels sont ses meilleurs souvenirs, elle répond rêveuse: "le jour où l’on m’a demandé de travailler sur une A1 S1, j’ai mis dix minutes avant de m’y mettre tant je trouvais cette voiture superbe..."

Mais notre jeune carrossière met un point d’honneur à redonner aux carrosseries qui en ont besoin leur joli lustre quel que soit le type de véhicule qui lui est confié bien entendu.

"Je suis vraiment fière de mon métier, enfin de ma passion..." conclut-elle avec un joli sourire…

Une passion qui force le respect de la part de ses confrères

Seule fille dans ce milieu très masculin, Jennifer fait partie intégrante d’une équipe où chacun a le souci du respect du travail de l’autre. ©EdA

En moins d’un an, Jennifer s’est parfaitement intégrée au sein de l’équipe de la carrosserie Delbar.

"Il y avait bien quelques regards étonnés au départ car il n’est pas habituel de voir une fille travailler dans un garage, et encore moins en carrosserie.Il y a aussi de temps à autre une taquinerie mais ce n’est jamais bien méchant" .

Pour rien au monde, Jennifer ne souhaiterait aujourd’hui retourner vendre des croissants ou des pains au chocolat derrière un comptoir.