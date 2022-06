Hommage à «Chiffon rouge», l’émission fétiche de RQC

Les autres rubriques auront aussi bien évidemment leur place habituelle. Les auditeurs retrouveront la séquence "Réflé-chiffre" de Jean-Pierre Cardinael, également une "Portée de jazz" par Stéphane Lepoutre ainsi que "Musique Passion" de Jean-Pierre Ansiaux. Pour cette dernière séquence avant les vacances, il sera question d’un petit clin d’œil à tous ceux qui pratiquent la musique par le chant ou l’instrument. Seront diffusés: Les Mabouls Kiès, la chorale Everglades, l’orchestre à vent de Mouscron et un ensemble de 90 musiciens de Mouscron et environs réunis dans un "Play In".

L’histoire de la Grand-Place de Mouscron se poursuivra avec le numéro 3, soit l’avant dernier épisode de 12 minutes. Des illustrations servant de support à la séquence seront visibles ce jour-là sur le site RQC. be.

Radio Qui Chifel sur 95FM; DAB canal 12B ou en direct également sur RQC.Be/PLAY/DIRECT.