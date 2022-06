Fermes ouvertes: la fierté des bons produits

Et la journée a été un succès de foule! Certes, il était difficile de parcourir les douze sites, mais chacun a pointé ses centres d’intérêt.

Dès 7h30, rue de l’Oosthove à Ploegsteert, Pascal Heyte et Carine Stamper ont proposé de participer à la traite de leurs 27 vaches: " On livre environ 200000 litres par an à Milcobel, à Langemark. On ne recherche pas la plus haute productivité: les vaches produisent autour de 7000 litres/an, mais on essaie de les nourrir avec nos productions, dans des installations déjà amorties! ", commente Pascal, qui n’a pas été dispensé de traite bien qu’il fêtât ce dimanche ses 56 ans!

" Depuis quelques mois, le prix du lait est en hausse, environ 55 €/100 litres, alors qu’on était habitué de recevoir entre 40 et 45 €. Mais ce n’est que normal vu qu’il est de plus en plus cher à produire. "

Le fils Florian (25 ans) et son amie Rachel Barroo se verraient bien prendre la succession: " J’ai toujours aimé les bêtes et je pense que ce genre de ferme familiale est viable, si l’on ne fait pas trop d’investissements. "

La famille organisait un petit déjeuner champêtre, chapeauté par Carine: " Il a fallu se limiter à 120 personnes: les produits viennent de chez nous ou du coin et tous sont de qualité! "