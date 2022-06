En difficulté, l’entreprise Rosier de Moustier attend un «fortifiant»

" L a situation de l’usine chimique nous préoccupe vraiment beaucoup. On entend parler très souvent d’une fermeture. Il y a quand même pas mal de Frasnois qui y travaillent, a déclaré le conseiller Michel Devos. J e me demandais si on avait déjà sensibilisé les ministres de l’Économie, wallon et fédéral, sur cette situation, afin de voir dans quelle mesure il peut y avoir des contacts avec les actionnaires et la direction, qui est (sont) à l’étranger. Est-ce qu’on ne peut pas, nous en tant que Commune, réagir pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé, etc. et ce même si on n’a pas les leviers? Quand on apprendra la fermeture, ce sera trop tard!"