La Barrière de Fer en travaux jusqu’à l’été 2023

Le chantier est programmé en plusieurs phases et annoncé jusqu’à l’été 2023. La première d’entre elle concerne la portion entre le rond-point et la route d’accès au parc Industriel. Les phases 2A et 2B permettront de prolonger les travaux jusqu’à un peu avant le carrefour de la Barrière de Fer; d’abord en direction de Courtrai (jusqu’à l’automne 2022) et ensuite en direction de Tournai (à partir de l’automne 2022). Au printemps 2023, les travaux se concentreront autour du carrefour de la Barrière de Fer, et de l’avenue Catoire du côté de Dottignies et se termineront à l’été 2023 par les interventions au niveau du croisement avec la rue de Bois Jacquet, du côté d’Espierre.

Via le Parc industriel

Cet axe est particulièrement fréquenté par les automobilistes souhaitant se rendre à Pecq, à Dottignies ou en Flandre. Il sera inaccessible durant une année. Durant cette période, des déviations sont mises en place, via la N511 et ensuite le Parc industriel ou l’avenue du Bois Jacquet et la rue de la Barrière de Fer… permettant aussi l’accès aux commerces situés le long de cette N50.