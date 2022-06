Le village du bien-être animal est revenu pour une deuxième édition à Comines

Sous un soleil radieux, le centre-ville de Comines était très animé ce samedi 11 juin avec, d’une part, la braderie-brocante et, d’autre part, le village des associations du bien-être animal. Sous le marché couvert, une vingtaine d’associations ont sensibilisé et informé les citoyens. « Pour cette deuxième édition, nous avons accueilli plus de personnes qu’en 2021, précise Arnaud Castelein président du conseil consultatif communal du bien-être animal. Nous voulons mettre en avant ce qui existe dans l’entité cominoise comme Lys nature, la SPA cominoise, le PCDN avec ses nichoirs. mais aussi un comportementaliste et un naturopathe animaliers, un dextopathe pour chiens et chats. À leurs côtés, il y a des stands d’information comme le cat mobile de Gaia, L214 (version française de Gaia), les « petits vieux » de Chièvres (un recueil pour animaux), Animaux en péril (bétail de ferme), Wof (récolte de denrées alimentaires pour animaux à l’abandon en Roumanie), Sea Shepherd (lutte pour le respect des mers). »