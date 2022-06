Le parcours-spectacle dans l’église Saint-Barthélemy de Mouscron a conquis les visiteurs

Une visite attrayante et instructive, des comédiens captivants

Une fois dans l’église, où lumière feutrée et calme serein s’imposent, c’est un parcours inattendu qui est alors proposé, de part et d’autre de la nef et du chœur. Alternant avec les commentaires, précisions et anecdotes du guide, divers personnages entrent à tour de rôle en scène, ressuscitant véritablement personnages illustres et événements qui ont marqué notre cité et son église. De l’arrogant sans-culottes de la Révolution Française, blessé et gisant à même le sol, à la mère éplorée de Jean Descamps au pied de Notre-Dame des 7 Douleurs, en passant par Oste de la Barre, l’ange de lumière illuminant le chœur des Anges, Ferdinand de Liedekerke et sa sœur Anne épouse du général Basta, le public est littéralement transporté dans une autre époque! Au fil du parcours se dévoilent également les "trésors" de l’église Saint-Barthélemy: Christ miraculeux, pierres tombales et monument funéraire des seigneurs de Mouscron, chef d’argent de St-Barthélemy, chaire de vérité. Une visite unanimement appréciée par les spectateurs au sortir de cette "célébration" de notre patrimoine!