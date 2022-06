Le Castel Saint-Henri était en fête, à Comines

Dans de nombreux établissements scolaires, les portes ouvertes et les fêtes d’école battent leur plein. Ce samedi 11 juin au Castel Saint-Henri, près de 250 élèves de maternelle et de primaire ont montré leur savoir-faire en danse contemporaine. Une quinzaine de chorégraphies avec en plus des costumes chatoyants ont enchanté plus d’un demi-millier de spectateurs. Même le soleil était au rendez-vous ! Heureusement car l’entièreté de la fête se passe en extérieur. La danse de « La Reine des Neiges » des premières maternelles a fort bien situé ce retour à la normale : « Libérée, délivrée » après les années de Covid. « La pandémie nous a obligés à nous réinventer, précise la directrice Corinne Dewilde. Grâce à une météo favorable, nous avons pu réunir plus de 600 convives pour le repas en plein air » E.D.