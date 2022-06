Vol dans l’école libre Sainte-Marie

Les faits se sont déroulés entre le jeudi 16 et le vendredi 17 juin, dans l’école libre Sainte-Marie (ruelle du Couvent). Le ou les auteurs ont escaladé le petit muret de l’établissement scolaire pour pénétrer à l’intérieur de la cour. Ils se sont rendus à l’arrière du bâtiment, à l’abri des regards, et ont forcé une première porte pour rentrer dans une deuxième cour. De là, les malfrats ont forcé une fenêtre pour rentrer à l’intérieur de l’école avant de forcer la porte du bureau de la directrice, puis une armoire. Ils se sont emparés du préjudice avant de quitter les lieux en empruntant le même chemin d’accès. Le montant de leur butin est inconnu.