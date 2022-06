Une balade gourmande au fil des digues, ce dimanche 26 juin à Laplaigne (vidéo)

Le principe de cette promenade est simple: vous recevez un panier gourmand au départ des différents circuits, soit à la Cense du Maire à Laplaigne (rue de Sin, 22), et vous en dégustez le contenu au gré des haltes que vous consentirez librement sur l’un des deux parcours que vous aurez choisi: le 5 km, ouvert aux PMR et aux poussettes, ou le 10 km qui vous fera transiter par la France toute proche.

En route vous découvrirez notamment la Grande digue de Laplaigne, érigée au XIXe siècle entre Péronnes et Mortagne, et qui complétait jadis d’autres ouvrages similaires destinés à éviter au village d’être inondé, notamment lors des crues de l’Escaut.

Un ouvrage qui fait désormais l’objet d’un circuit spécifique permanent jalonné de panneaux didactiques rappelant son histoire.

Vous aurez ainsi l’occasion de passer par la célèbre ventelle du Plat Monnier, une porte que l’on pouvait ouvrir ou fermer pour réguler le niveau de l’eau qui s’écoulait dans la Platrie, la grande prairie bordant la rive droite de l’Escaut

La Cense duMaire participe aussi aux Journées fermes ouvertes

Si les circuits peuvent être parcourus librement, en famille ou entre amis, il est impératif de s’inscrire au plus vite sur le site dont les coordonnées sont reprises ci-dessous, pour recevoir son panier gourmand dont le prix est fixé à 17 € pour les adultes et à 9€ pour les enfants.

Les départs seront prévus entre 9 h et 15 h au départ de la Cense du Maire. Un dernier site sur lequel vous pourrez vous attarder ensuite pour profiter des diverses animations pour petits et grands organisées dans le cadre des "Journées fermes ouvertes" qui, elles, débutent dès samedi et se poursuivront jusqu’au dimanche soir.

Réservations sur la page FB «Bunehaut Transition Citoyenne»: https ://www.facebook.com/BrunehautTransitionCitoyenne.