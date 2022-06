Ne plus s’endetter, nommer, être plus efficace au niveau fiscal

2. Remboursement anticipé La Ville va utiliser une grosse partie des aides du plan Oxygène afin de rembourser anticipativement sa dette historique: 27 millions € sur les 37 millions €. "Nous sommes les seuls à effectuer cette opération et il a fallu convaincre la tutelle" note le directeur financier, Florent Botte. "Cette mesure permet de soulager significativement les dépenses de dette à partir de 2026, lorsque la Ville ne pourra plus bénéficier des aides de la Région Wallonne" expliquent les décideurs athois.

3. Plan de nominations Pour réduire peu à peu le fardeau des cotisations de responsabilisation (pensions), un plan de nominations a été lancé. Passer au 2epilier et bénéficier d’incitants? La Ville y pense de plus en plus parce qu’elle est actuellement sensiblement pénalisée par l’absence, justement, de 2epilier. Au niveau du personnel, les services communaux sont préservés, notamment du côté du Tourisme et de la Culture. La police doit aussi travailler sur plan de gestion propre; un accent particulier va être mis sur les synergies avec deux zones voisines, celles des Collines et de Sille & Dendre, afin de réaliser des économies d’échelle. La zone de police d’Ath coûte 137 €/habitant/an, alors que les zones voisines affichent 110 €. Un effort devra être réalisé; jusqu’à l’idée d’une fusion?

4. Recouvrement des taxes "L’absence de nouvelles taxes ne veut pas dire que l’on ne peut pas améliorer le recouvrement des taxes actuelles. C’est notamment le cas pour les additionnels sur le précompte immobilier. Le recouvrement de cette taxe foncière est de la compétence de la Région Wallonne, mais force est de constater qu’il y a un retard dans le processus de taxation et de recouvrement. C’est pourquoi la Ville et la Région Wallonne collaboreront pour améliorer le recouvrement des additionnels immobiliers." La Ville devrait aussi actualiser les données cadastrales, comme d’autres communes l’ont déjà fait.

5. L’abattoir Le dossier de l’abattoir communal revient régulièrement sur la table du conseil. "La majorité en place réalise depuis trois ans des efforts sans précédent pour sauver l’abattoir communal. Des solutions ont été trouvées en interne pour assurer sa viabilité jusqu’en 2025, ce qui devrait laisser le temps de développer un véritable partenariat public privé pour pérenniser l’outil à plus long terme." L’idée essentielle est donc de mettre en place un partenariat public-privé, notamment afin d’autoriser une gestion plus réactive dans un secteur qui exige une grande souplesse.