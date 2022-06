Ancien finaliste de Top Chef, Florent Ladeyn défend une cuisine engagée, 100% locale (photos et vidéo)

À la tête de trois autres établissements, dont deux à Lille (Bierbuik et Bloempot-Bloemeke), le Nordiste casse les codes de la gastronomie traditionnelle, fort d’un savoir-faire en connexion avec la nature.

L’Auberge duVert Mont, un restaurant au plus près de la nature. ©ÉdA

Il y a 7 ans, il a pris un virage à 180 degrés en adoptant le 100% local pour l’élaboration de ses plats, ancrés dans le terroir flamand dont il est si fier. Un pari audacieux mais gagnant tant les gourmets se bousculent pour découvrir son identité culinaire.

«Manger local, un acte politique»

©© Anne-Claire Heraud

Beurre, farine, fruits, légumes, viande…, tous les mets sublimés par Florent Ladeyn et sa brigade sont produits à Boeschèpe et sur ses terres voisines. " Travailler en 100% local, ça a toujours été un fantasme… que j’ai réalisé en 2015. Pour pouvoir l’appliquer, il fallait avoir la capacité, le bagage technique, la main-d’œuvre et un terroir assez dynamique, ce qui n’était pas le cas auparavant ", raconte le chef, qui défend une cuisine à la faible empreinte environnementale.

©ÉdA

" Par cette démarche écoresponsable, mon ambition est de toucher les gens en leur montrant que c’est possible d’y arriver.

On mange trois fois par jour; c’est un acte politique qui peut changer énormément de choses, car ça a un impact concret et direct sur le monde dans lequel on vit. C’est peut-être utopiste mais si l’on était plus nombreux à privilégier les artisans du coin, le rapport de forces s’inverserait. Le marketing et la grande distribution ont déshumanisé notre agriculture. La société a perdu tout bon sens de la consommation.

Arrêtons d’acheter autant de produits qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour au final ne procurer que 10 secondes de plaisir en bouche. Ça doit rester un luxe. "

«Faire vivre nos campagnes, pour qu’elles ne deviennent pas des dortoirs»

Au-delà de l’aspect écologique, le restaurateur s’inscrit dans un cercle vertueux en " étant client à l’année " d’une vingtaine de producteurs, issus des deux Flandres (côté français et belge). Dans ce réseau figure un éleveur d’escargots de Comines-Warneton. " Économiquement, c’est essentiel de faire vivre nos campagnes pour qu’elles ne deviennent pas des dortoirs. Il y a aussi une dimension sociale car on sait à qui l’on achète, sans intermédiaire, et à des prix justes. "

Pas de chocolat, de café, de mangue, de vanille… Mon produit le plus exotique? La fleur de sel qui vient du Cap Gris-Nez, à 80 km de Boeschèpe

Café, vanille, chocolat, mangue ou avocats sont bannis des tables du talentueux cuisinier français. " On a quelques produits exotiques mais qui sont cultivés chez nous et pas à l’autre bout du monde pour finir dans notre assiette. C’est la fleur de sel qui vient de plus loin (Cap Gris-Nez). On propose aussi du cédrat, un agrume planté à 7 km d’ici par un de nos maraîchers, des baies d’argouse, avec lesquelles on réalise du ketchup …"

©© Anne-Claire Heraud

Très créatif, Florent Ladeyn a cependant trouvé des alternatives: " Au restaurant, il n’y a ni Coca ni orangeade. On propose nos sodas maison et autres boissons obtenues grâce à des infusions et à la fermentation de produits comme le pain rassis. Nous servons de la chicorée à la place du café. La vanille, on la remplace par le mélilot tandis que pour les tartes, on peut s’orienter vers le tournesol qui, comme les amandes, est oléagineux. Il y a moyen de se faire plaisir, sans chercher à tout substituer."

Dans la cuisine de l’ex-finaliste de Top Chef, (presque) rien ne se perd. Le chef éveille les consciences autour du gaspillage alimentaire, son autre combat. " On réduit au maximum nos déchets grâce, notamment, aux légumes sans produits chimiques issus de la permaculture, dont on peut exploiter toutes les parties. Avec une cuisson au feu de bois (lui aussi local!), la peau des légumes agit comme une papillote. "

«Top Chef, une tribune pour montrer qu’il est possible de consommer différemment»

©Julien KNAUB/M6

Il y a près de dix ans, Florent Ladeyn avait marqué les esprits des téléspectateurs de Top Chef (saison 4) avec sa cuisine de caractère déjà très proche de la nature.

Le jeune restaurateur, âgé de 28 ans au moment du tournage, fin 2012, s’était hissé jusqu’en finale où il avait été battu par Naoëlle d’Hainaut.

" Pour tout vous dire, je n’avais jamais regardé ce concours pour cuisiniers professionnels. J’avais été contacté par la production ", se souvient Florent Ladeyn, qui dit avoir vécu une formidable aventure humaine. " Avec Jean-Philippe Watteyne (NDLR: chef montois) notamment, qui est devenu un ami, on a vécu des moments de franche rigolade. C’était un peu notre service militaire. Cela m’a offert une tribune pour m’exprimer, ailleurs que dans ma région, et montrer qu’il est possible de consommer différemment. Ce n’est pas juste un acte marginal. "

Si c’était à refaire? " Uniquement si je peux remonter le temps. Je garde de si bons souvenirs que j’aurais peur d’être déçu. Aujourd’hui, il y a moins de naïveté dans Top Chef; tout est plus calculé. Les candidats connaissent les épreuves à l’avance, ce qui n’était pas le cas lors de ma participation. On m’a proposé il y a quelques années de revenir comme candidat et en tant que chef invité, mais je n’ai plus vraiment le temps ."

De par sa médiatisation, ce concours de haut vol fut un beau tremplin pour le chef nordiste, dont les restaurants ne désemplissent pas. " C’était de la folie. À un moment, tous les week-ends étaient complets neuf mois à l’avance. À chaque période de diffusion, sauf peut-être pour la dernière saison , on ressent un effet positif. Désormais, je n’ouvre plus les réservations que de 2 mois en 2 mois. Aucun restaurant ne mérite d’avoir un délai d’attente de six mois pour s’y attabler. "