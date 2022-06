Vol annulé à Venise: «On a dormi sur un banc à l’aéroport»

Jeudi soir. Nous nous apprêtons à sortir pour aller manger dans un petit resto près de notre location. C’est la dernière soirée vénitienne, notre vol de retour est prévu vendredi à 21h30.

Une semaine à Venise, en juin, en pleine Biennale Internationale d’Art Contemporain ©© Jacques Duchateau

Annoncé par mail

Nous recevons alors un courriel de SN Brussels Airlines, à 18h51: "Cher passager, votre vol de ce vendredi soir est annulé.Par conséquent, nous sommes actuellement en train de vous relouer. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée." Le tout en anglais.

Coup dur. Deux minutes plus tard, nous recevons un nouveau courriel: "Votre nouveau vol partira de Venise samedi à 6h55." En français, cette fois. À peine un soulagement. Nous avions prévu un vol de retour tard le soir par facilité et confort. Nous voilà obligés de rester une nuit de plus sur place. Enfin, une nuit, façon de parler. Le bateau qui relie le cœur de ville à l’aéroport démarre à… 3h38.

Serons-nous obligés d’errer une nuit dans les rues de Venise? ©© Jacques Duchateau

Où loger?

Nous aurions pu passer une nuit sous un pont, à Venise. Ou déambuler des heures dans la ville. Ou encore rejoindre l’aéroport avec le dernier bateau du soir. Heureusement, nous avons pu prolonger notre séjour d’une nuit dans notre logement. Un luxe que d’autres passagers n’auront pas eu.

Sortir des plumes…

Deux amis d’Ath, Michel et Michel, accompagnés de leurs épouses, sont venus à Venise avec un voyage TUI et via un vol aller-retour SNBrussels Airlines. Prévenus jeudi soir, par SMS, ils sont invités à contacter leur opérateur. "Nous avons téléphoné et demandé à parler en français, ce qui apparemment posait problème. Nous avons attendu 1h48 au téléphone avant d’avoir une réponse. TUI n’a pas pu mettre un logement à notre disposition vendredi soir.Et comme notre chambre d’hôtel était déjà relouée, nous n’avons eu d’autre solution que de prendre le dernier bateau, vers 22h vendredi. Nous avons dormi sur des bancs, dans la salle d’attente de l’aéroport."

Une nuit bien loin du confort douillet de leur hôtel proche de la place Saint Marc. "Ça a foutu notre dernière soirée en l’air", conclut Michel, tout penaud dans une cafétéria de l’aéroport où il tente de se réconforter avec un expresso bien serré.

Dormir sur un banc dans le hall de l’aéroport. Plusieurs voyageurs ont dû s’y résoudre. ©© Jacques Duchateau

… et leur voler dans les plumes

Mais pour quelle raison ce vol a-t-il été annulé? Kim Daenen, porte-parole de SN Brussels Airlines: "Un membre d’équipage du vol de vendredi soir était malade. Nous n’avons pas pu le remplacer. Nous avons donc annulé le vol. Les 97 passagers ont été répartis sur d’autres vols, voire même d’autres compagnies partenaires (entre autres, Lufthansa). Les derniers passagers ont été recasés dans le vol régulier de samedi matin."

Pas de quoi consoler les voyageurs aigris par une nuit sur un banc. D’aucuns auront d’ailleurs la volonté de déposer plainte et faire valoir leurs droits (voir ci-dessous).

Les 97 passagers du vol annulé ont été pris rebookés sur d’autres vols. ©© Jacques Duchateau

Flux tendu

De nombreuses compagnies aériennes ont déjà été contraintes d’annuler des centaines de vols, ces dernières semaines.

Cette situation de ce week-end à Venise illustre à elle seule les difficultés et pénuries de personnel rencontrées par ces compagnies, en particulier depuis la reprise des activités suite à la crise du Covid. Et les mouvements de grogne du personnel, dont la grève de ce lundi ou celles de fin de semaine chez Ryanair et Brussels Airlines, sont un énième cri d’alarme d’un marché qui travaille désormais en flux tendu.

Si vous partez cet été en vacances en avion, vous voilà prévenus.