Le Proxy Mobile sillonnera les treize villages de l’entité frasnoise

300 références

Le Proxy Mobile est sans doute une première en Walloni, où certaines enseignes connues misent plutôt sur la livraison à domicile payante; l’achat et l’aménagement intérieur de la camionnette (trois mois de conditionnement chez Magamobil à Péruwelz) ont coûté 86000 euros. Serge, qui a trente ans d’expérience dans le commerce, sillonnera les villages. Le client ne "rentrera" pas dans le véhicule. Derrière son comptoir frigo, le vendeur proposera trois cents références d’articles du Delhaize: des fruits, des légumes, des surgelés, des produits frais (essentiellement issus des artisans locaux, avec du fromage et de la charcuterie à la découpe), des boissons (dont des bières artisanales, mais pas d’alcool fort, ni de tabac), des surgelés, des produits ménagers, des aliments secs et même de la viande, sur commande. " Les prix ne seront pas plus chers qu’en magasin. Et on pourra utiliser tous les systèmes de paiement existants: cash, cartes de crédit, etc. Les gens auront même droit aux promotions et aux points bonus ", précise Serge.

«C’est plus un service»

" Je pense qu’on devrait équiper la camionnette d’un klaxon original qui préviendrait de son arrivée" , intervient Vincent Duchâteau, à qui on demande s’il ne craint pas une réaction agacée des "petits" commerces qui subsistent dans l’un ou l’autre village: " On n’aura pas le même assortiment qu’un boucher ou un boulanger. Avec moins de cent clients par jour, je ne pense d’ailleurs pas qu’on soit rentable et qu’on représente une vraie concurrence. On passe deux fois par semaine alors qu’ils sont ouverts tous les jours. C’est plus un service. Je sais que je ne gagnerai pas d’argent avec ceci, mais je ne dois pas vivre de la camionnette, contrairement à certains indépendants dont c’est ou ce fut la seule acti vité. "

À chacun des arrêts (six villages ont droit à deux emplacements: la liste complète avec l’horaire, a été distribuée en toutes-boîtes), Serge Lambion stationnera le Proxy Mobile durant une demi-heure – une première fois dans la semaine en matinée, et un second jour, dans l’après-midi – afin de bénéficier d’une marge de manœuvre de trente minutes également pour rejoindre le village voisin. " Si un client me demande quelque chose que je n’ai pas dans mon assortiment, je peux me fournir l’article et lui vendre la fois d’après ", ajoute le chauffeur-vendeur-livreur d’origine bruxelloise, qui a estimé qu’il allait parcourir entre 30 et 50 kilomètres par jour, du mardi au samedi. Il pourra ainsi mieux découvrir cette entité " magnifique " qui l’a adopté. Pour décorer le véhicule, un appel avait été lancé aux photographes amateurs frasnois. Quatre clichés ont été retenus: ils ornent le côté latéral "fixe" et l’arrière du Proxy Mobile et sont l’œuvre de David Huyse, Claudy Calcus et Julien Lefevere. Vincent Duchateau mettra-t-il en place ce service dans d’autres communes où il gère des magasins? " On va d’abord voir comment ça fonctionne ici… Je rêve parfois d’un truc, et puis quand on se rend compte des contraintes de la réalité, de tout ce qu’il faut mettre en place, comme un programme informatique qui fonctionne et soit relié à un magasin, une balance qui doit marcher même quand le camion est penché, des batteries qui alimentent le véhicule en électricité, etc., il y a parfois tout un monde! "