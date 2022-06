Il se retrouve en voiture sur le quai de la gare

Samuel reconnaît avoir "empoigné" sa compagne, mais conteste avoir porté des coups. Myriam explique avoir reçu deux coups de poing au niveau de la joue et un coup de pied. La parole de l’un contre la parole de l’autre…

Pour l’avocate du prévenu, les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer la version de la compagne. Elle demande l’acquittement de son client. "Il n’y a pas de témoin direct et il n’y a aucun certificat médical, relève-t-elle. Dans leur constat, les policiers ne font pas non plus état de traces de coups."

«J’ai confondu la route et le quai»

Après cette scène de violence, Myriam quitte le domicile avec ses enfants pour prendre la direction de la gare de Blaton. Le prévenu va les suivre en voiture. "Dans un premier temps, il rejoint sa compagne à pied sur le quai de la gare, explique l’avocate. Une discussion a lieu, et semble relativement calme comme le démontrent des images de vidéosurveillance. Il retourne après à son véhicule."

Alors qu’il roule, le prévenu monte sur le quai de la gare, là où attendent sa compagne et ses enfants. "J’avais bu, et je n’ai pas fait attention que je‘étais sur le quai de la gare, insiste Samuel. J’ai sans doute confondu la route et le quai. Je n’avais pas l’intention de leur faire du mal." Son avocate signale également que sur les images de vidéosurveillance, on voit que "le conducteur roule à vitesse réduite, freine et se déporte pour éviter les personnes." Elle sollicite aussi l’acquittement pour cette seconde prévention.

Pour le ministère public, si le prévenu ne se dirige pas intentionnellement vers les victimes (ce qui aurait pu être qualifié de tentative de meurtre), cette manœuvre relève bien de menaces par geste. Pour les deux préventions, une peine d’un an de prison a été requise.

Le prévenu aussi victime

Sur le banc des accusés, on retrouve également l’un des jeunes présents avec la famille sur le quai de la gare. On lui reproche d’avoir menacé Samuel après que ce dernier se soit retrouvé sur le quai de la gare avec sa voiture. Le jeune prévenu explique avoir réagi sous le coup de la peur et de la provocation. Le ministère public ne s’oppose pas à une mesure de faveur à son égard. Jugement le 1er septembre.