Diamant chez les Depoorter

Daniel Depoorter et son épouse Rosée-Marie ont fêté leurs 60 ans de mariage. À côté de la ferme familiale, où ils habitent toujours, ils proposaient aussi un service de « vidange » et Monsieur travaillait également à la sucrerie de Warcoing. Ils ont eu deux enfants, une fille et un fils, et chérissent quatre petits-enfants. En pleine santé, ils ont donné rendez-vous dans cinq ans à leurs visiteurs pour leurs noces de brillant.