"Il est proposé d’équiper le site de l’Esplanade d’éléments de jeux à destination d’enfants âgés de 3 à 12 ans, ainsi que de placer du mobilier urbain avec entre autres des tables de pique-nique."

"Cette aire de jeux présentera un caractère inclusif et permettra l’intégration de tous les enfants sans distinction. En effet, à ce jour, aucune aire de jeux de ce type n’existe sur le territoire d’Ath et en créer une en centre-ville sur l’aire principale, est le plus approprié."

Le coût de ce projet devrait correspondre à la somme prévue au budget.

Ludivine Gauthier (PS) se réjouit de cette initiative.

"Le projet social qui est proposé aujourd’hui, en mettant sur pied une plaine de jeu inclusive répond aux besoins de développement des enfants" souligne-t-elle. "La plaine de jeu inclusive offre des occasions de développement physique, cognitif, communicatif, social/émotionnel et sensoriel. Elle est exempte de restrictions et est accessible à tous pour sensibiliser les gens, briser les barrières et favoriser les amitiés." […]

"Les zones de jeux, liées entre elles, privilégieront l’activité physique et des zones calmes, tout en y intégrant un sol perméable et antidérapant sous tous les éléments de jeux. Ce nouvel espace intégrera également un lieu de convivialité qui comprendra des tables de pique-nique."

Christel Hosse (Liste Athoise) a un regard plus mitigé, même si elle trouve que "c’est une bonne idée" . Elle regrette que les éléments dédiés au fitness installés précédemment n’aient point fait l’objet d’une demande de subside. Elle déplore que des investissements (éléments pour jouer) ne soient pas consentis dans les écoles. Elle dit aussi sa crainte quant à l’entretien des modules, à l’éclairage et à la sécurité.

L’échevin Ronny Balcaen (Écolo) précise que des subsides ont été recherchés, en vain. Il précise que des budgets différents sont prévus pour les implantations scolaires. " Il n’y a pas d’opposition entre ce projet et les autres…"

Marc Duvivier (Liste Athoise), quant à lui, souligne que "c’est un excellent projet" . "Il est nécessaire d’agir à cet endroit."

Il s’intéresse par ailleurs au sort du "chalet des pensionnés". Le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS), précise que le "chalet" n’est plus loué, mais qu’il est néanmoins occupé régulièrement.