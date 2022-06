Dans les crèches communales, les services seront fermés au Clos des Poussins et à la crèche des Chatons.

La collecte des sacs-poubelles sera bien assurée. Par contre, de nombreux services techniques, installés au Pont de Maire et sur le site des Mouettes, seront fortement impactés par cette grève. Le magasin du Pont de Maire (enlèvement de divers panneaux par des particuliers) sera inaccessible durant toute la journée.

Les districts de Templeuve et de Kain ne seront pas accessibles, au contraire du service des affaires administratives sur le site de l’Hôtel de Ville de Tournai et du district de Gaurain.

La permanence téléphonique au sein du service communal des sanctions administratives ne fonctionnera pas ce lundi.

Les cours dans l’enseignement fondamental communal seront assurés normalement.

Il y aura des suppressions de garderies (Paris, Jean Noté, Froidmont, Béclers et Blandain uniquement le matin – Vaulx et Marquain uniquement le soir). Les repas chauds ne seront pas assurés aux Apicoliers 1 Kain, à Camille Dépinoy Templeuve, à Blandain, à Marquain, à la Justice, à Paris, à Froidmont, à Beau Séjour, à Havinnes et à Béclers.

Les transports scolaires communaux ne seront pas effectués durant cette journée.

Les autres services administratifs, à l’Hôtel de Ville et au Pont de Maire, seront accessibles selon les modalités habituelles.

La bibliothèque communale est fermée tous les lundis.

L’office du tourisme sera accessible durant toute la journée, tout comme les autres infrastructures sportives.

Vous voilà prévenus…