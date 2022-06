Les communes de Wapi ont-elles leur mot à dire dans le choix d’implantation des distributeurs Batopin?

7 distributeurs Batopin en Wapi d’ici fin 2023

Car il ne faut pas se cacher, à travers ce réseau de distributeurs automatiques de billets "neutres", l’ambition est de rationaliser le nombre d’appareils en le réduisant de moitié. En Wallonie picarde, trois points cash Batopin sont déjà en service: deux à Tournai (place Crombez et sur le site des Bastions) et un dans le quartier de la gare d’Enghien.

Quatre autres communes ont été "sélectionnées" pour accueillir un distributeur d’ici fin 2023: Belœil (place), Mouscron (place de la Gare), Estaimpuis (rue du Pont Tunnel) et Comines (rue du Chemin de Fer).

«Se conformer aux besoins locaux»

Dans les faits, le consortium Batopin n’est pas tenu d’aménager un espace de retraits dans chaque entité. " On ne réfléchit pas en termes de frontières communales mais d’accessibilité des distributeurs , soutient Vincent Bayer, le porte-parole de Batopin.

En Belgique, il y a un déséquilibre historique de l’offre; cela se traduit par une concentration trop importante d’appareils dans certains endroits alors que dans d’autres, le manque est criant. Les besoins des citoyens sont là où ils font leur shopping, dans des quartiers dynamiques où l’on recense des cafés et restaurants, sur des places de marchés… Les retraits d’argent ont chuté de 50% en 10 ans, ce qui a accentué ce déséquilibre. L’objectif est de redessiner une carte des automates en veillant à une répartition plus adaptée."

Les communes, dont certaines sont devenues des déserts bancaires, ont-elles leur mot à dire dans le processus décisionnel des lieux d’implantation? " Le choix nous revient mais il y a une concertation avec les pouvoirs locaux en vue d’identifier les lieux les plus judicieux par rapport aux besoins de la population. On contacte chaque entité concernée par un projet d’installation d’un distributeur Batopin. C’est un travail évolutif. On se rend sur place pour présenter nos perspectives et voir si nos plans sont en phase avec la réalité de terrain. "

Les 4 géants bancaires réunis au sein de Batopin s’appuient sur divers critères pour déterminer les endroits les plus appropriés.

" On se base sur une série de facteurs comme la démographie, les modes de transport utilisés, l’activité économique et les lieux comme les centres commerciaux ou les établissements Horeca où les citoyens ont le plus besoin de retirer de l’argent liquide. "

Un tiers des lieux connus

Les premiers distributeurs automatiques ont été inaugurés en septembre 2021. D’ici la fin 2024, le réseau sera entièrement déployé sur le territoire belge (2240 appareils). " Pour l’instant, 30% des emplacements ont été identifiés, dont 10% de distributeurs déjà actifs. Cela signifie donc que le travail de recherche se poursuit pour continuer à développer le réseau , précise M. Bayer, porte-parole de la société.

Quels sont les espaces susceptibles d’accueillir ces points cash? " Cela peut être une ancienne banque ou un commerce que l’on réaménage, un kiosque installé sur l’espace public… On est aussi ouvert aux propositions de location de bâtiments par des particuliers. Exploiter les façades de maisons ou de centres commerciaux en y encastrant un distributeur, c’est une autre possibilité. "

Même si aucun dialogue ne peut être instauré, pour des raisons de concurrence, avec Bpost et les autres institutions bancaires, Batopin ne navigue pas à vue. " On dispose d’une cartographie des points de retraits et l’objectif n’est évidemment pas de multiplier les appareils dans les quartiers qui en sont déjà équipés ."

À Tournai, ne pas oublier la Grand-Place, Gaurain et de Kain

La banque Fortis a fermé ses portes sur la Grand-Place de Tournai il y a deux semaines. Rive gauche de l’Escaut, le dernier distributeur automatique encore existant est situé sur la façade de Bpost, rue Saint-Martin.

Que peut faire la ville de Tournai face à cette situation? Demander à la société Batopin d’en tenir compte. Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, et Paul-Valéry Senelle, directeur général de la commune de Tournai, ont envoyé un courrier en ce sens il y a quelques semaines. Ils insistent pour qu’un point cash puisse être installé sur la Grand-Place, et pointent deux besoins importants à prendre en compte en périphérie de la ville: "Nous souhaitons l’installation d’un point au niveau de Gaurain. […] En ce qui concerne le village de Kain, nous insistons pour qu’un Cash soit maintenu dans le secteur de la place de Kain-la-Tombe; à cet égard, la gérante de l’Atelier de Lise, rue Albert, est disposée à accueillir une installation" .