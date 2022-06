Dans le rayon "animaux" de la jardinerie-animalerie Famiflora de Mouscron (en réalité à Dottignies), on trouve des rongeurs, du petit bétail, dont des chèvres par exemple, ainsi que des gallinacés, mais aussi des poissons rouges. Et depuis peu: des wallabies qui ont été présentés par l’enseigne elle-même sur sa page FB, jeudi.On peut notamment lire que ces animaux "sont ici temporairement avec l’intention de trouver un foyer agréable et sûr. En attendant, ils sont, bien sûr, très bien soignés par notre personnel du département des animaux."

Ce n’est cependant pas ce que pensent de nombreux internautes qui se sont littéralement déchaînés sur la toile pour dire tout le mal qu’ils pensent de cette annonce.

Les deux wallabies ne devraient rester que très peu de temps dans le magasin, si l’on en croit le directeur du marketing... ©EdA

La décence nous interdit de reproduire les propos cités par certains d’entre eux mais, de manière générale, on retiendra que la plupart critiquent les conditions de détention de ces wallabies dans des enclos trop exigus et ils estiment en outre que l’on ne peut pas considérer ces animaux – mais les autres également - comme une simple marchandise à vendre dans le seul but de faire du profit.

Plusieurs se demandent aussi à juste titre comment s’assurer que les acquéreurs éventuels garantiront leur bien-être dans des conditions optimales.

Ces inquiétudes et ces questions, nous les avons relayées auprès des responsables du magasin et voici les réponses délivrées par Fabien Sobiecki, marketing manager de l’enseigne mouscronnoise:

"Famiflora propose uniquement les animaux qui sont autorisés à la vente par les autorités belges, dont aussi le wallaby.

Nous tenons à vous rassurer que le bien-être animalier est une valeur sûre chez Famiflora. Tous nos animaux proviennent d’éleveurs qualifiés de la région qui sont scrupuleusement sélectionnés par nos experts animaliers. Nous ne proposons aucun animal qui est prélevé dans la nature, tous sont issus d’élevage. Notre personnel spécialisé s’investit quotidiennement à 100% pour leur apporter les meilleurs soins pendant leur court séjour en attendant leur nouvelle maison. Nos collaborateurs dans le magasin, qui tous ont les animaux dans leur cœur, questionnent et informent pertinemment les futurs propriétaires pour s’assurer que l’animal arrive dans un environnement qui lui offre les meilleures conditions de vie. Ceci à la différence de certains sites en ligne, comme p.e. les sites de 2ième main, qui offrent la possibilité d’acquérir des animaux , dont des wallabies, sans aucun contrôle. Depuis l’arrivée des 2 wallabies hier matin dans notre univers animalier nous sommes en dialogue avec des clients intéressés qui possèdent déjà plusieurs wallabies et qui ont l’espace pour en adopter davantage.

Comme pour les autres animaux nous suivons le processus de renseignement pour nous assurer qu’ils arrivent dans un endroit adéquat où ils pourront vivre de très beaux jours."

Pour info, ces wallabies sont vendus uniquement en couple car ils n’ont jamais été séparés, au prix de 1600 €.