Sur la brèche en permanence!

Les gardiens de la paix et les agents constatateurs environnementaux faisaient stand commun. « Bien que nous dépendons de la Ville, nous travaillons au service de la zone, explique Benoît Bernard, l’un des deux ACE, avec Geoffrey Pannecoucque. Nos tâches sont multiples : contrôle des entreprises, surveillance des incinérations, bien-être animal, etc. et bien entendu les déchets sauvages. Une année moyenne, nous tournons autour de 1000 signalements de dépôts, que ce soit via les citoyens ou par nos patrouilles proactives. Dans un cas sur dix, nous arrivons à retrouver l’auteur du dépôt et un procès-verbal est rédigé. Malgré des campagnes de sensibilisation et des ramassages citoyens, les dépôts sauvages ne diminuent pas vraiment. Il faut être constamment sur la brèche si l’on veut garder la commune propre ! »