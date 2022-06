Notre agenda Wapi: La Fête de la musique, sous le soleil, et bien d’autres activités ce week-end!

Vendredi 17 juin

Deux Djs passionnés d’électro Light et DJ Coolman seront de 20h à 23h, au pied de la cathédrale de Tournai . Sur les quais, dès 18h, Le Bouchon et Tatie Danielle proposent Southern Cajun, Little Legs et Rumba Latina. À Estaimpuis , Grand-Place, on verra, dès 19h, les élèves de l’École de musique, Back in time et les Tritons futés.

À Ghislenghien , sur la Grand-Place, dès 19h, un podium accueillera Olivia Thoor et Marie Ovens, ainsi que DJ Sachmax. À Silly Garden, pour Dav ID (20h15), Rosebud & Senso 21h15 et Barry White Gone Wrong (PT) à 23h, il faut réserver sur www. sillyconcerts.be

Samedi 18 juin

Samedi, "Les Portes Mélodiques Event" organisent la 4eédition de l’ Electronic music party toujours sur la Place Paul-Émile Janson à Tourna i . Plusieurs DJ’s vont se succéderCedric, Frank Biazzi, James Koburn, John Sparks, Les Ch! tes, Les Portes Mélodiques, Marathon, Massimo, Max Bel, Motion Wid et Occidio. Retour sur les quais, dès 18h, avec Flavino, Losi et Unik Ubik. Dans les communes de Frasnes-lez-Anvaing et d’ Ellezelles , a caravane (du Centre culturel du Pays des Collines) passera avec TrioCo Bandsur des places de village (11h30: Hacquegnies ; 15h: Buissenal ; 17h: Montroeul-au-Bois ; 19h: Saint-Sauveur ) Frasnes-lez-Buissenal , dès 15h, sur la Grand-Place, Néo Radio propose un podium avec EJ Eyre x Getch, Lou Calista, Sing Twice, Louisaa, Noa Sans H, Olivia Thonart,, Louise + des DJ’s. Ath annonce la Chorale Rencontre, Cant’Ath Sonn’Ath sur la Place du Marché aux Toîles dès 16h, t un concert de l’ensemble de cordes de l’Académie de Musique, Claude Barry place Ernest Cambier et Les Cinq de Chœurs sur la Grand-Place à 19h, 20h et 21h. Tijuana Dixie Dan déambulera dans les rues. Des concerts celtiques e Lieutenant Coulons d’Bos seront proposés à 15h et 17h au musée Gallo-Romain (également le dimanche). Le Ath Street Band se produira à Rebaix , toute la journée. Estaimpuis , outre La Fanfare qui vit, la Place accueillera les élèves de l’École de musique, l’Harmonie royale communale, Hot Streeet Brass band, No sax, Rolling The Stones et Zénith. Mouscron en Fête aura lieu dans le quartier du Tuquet. Avec, de 11h à 13h à la MJ La Ruche : concerts semi-acoustiques par les musiciens résidents du centre d’accueil Fedasil et les ateliers guitare de la MJ, ateliers de création d’instruments recyclés pour enfants, exposition Mon exil n’est pas un choix ; de 13h à 13h30: cortège avec la fanfare déjantée JukePop, dans les rues; 13h30 à la maison médicale Dispens’air : méditation sonore, sieste acoustique…; 14h30 dans les jardins de Fedasil: scène ouverte; 15h15: chorale Everglades; 16h: Magic Woo (jeune public); 17h: Les Tritons Fûtés + intermèdes par JukePop; de 14h à 16h: ateliers d’éveil musical pour les enfants par les les JM.

Dimanche 19 juin

À Antoing , de 14h à 17h, l’équipe du WapHipHop Festival a programmé un warm up by DJ Sensi, La Cimenterie, Vridik, Nerlock et Minno, au Hall, rue des ateliers, 24. À Ellezelles , le Caravane du CCPC passera avec Fracaban (11h30: Wodecq ; 15h: Lahamaide ; 17h: El l ezelles). À Ath , la Chorale ZIK Zak se produira dans le parc du CPAS dès 16h et la fanfare de Lorette sera en concert de Defacqz à 11h et 14h30. L’ensemble Vocalis donnera un petit concert de 17h à 19h à l’Académie.

À l’Enclus du Haut ( Orroir ), les Music Talents joueront dès 15h. À 16h, sons enjoués et rythmes colorés avec Rumba Latina Dès 18h15, Gad 80, mettra le feu, avant la clôture avec le DJ Stéphane Baert dès 20h30. À Mouscron , de 11h à 13h au Musée de Folklore: concerts par les élèves de l’Académie. Trois concerts auront lieu à Molenbaix (Celles): les Zamusettes (11h), Dreamer Blue (14h) et Go Sian (16h)

Mardi 21 juin

À Leuze , grâce au centre culturel, le public découvrira, de 7h à 9h à la Gare: Barius’Hopeless Band, puis à 11h30: Luc Depret & Pierre Driesmans à la Croix-Rouge; à 18h30: Duométis au Parc du Coron – sur réservation au 069/662467 – info@cultureleuze.be

Jeudi 23 juin

Après deux ans d’absence, la Fête de la Musique revient à Brugelette , dans le Parc communal à partir de 16h. Démonstrations (slam par l’école La Maison des Phénix et atelier djembé); 17h: la harpiste Vanessa Gerkens; 18h et 19h30: la fanfare tournaisienne Fanfare Toi-Même , un véritable jukebox vivant; 20h: les Folk Dandies et leur univers steampunk; 21h: Ambassadeur Savon fera prendre un bain de musique électro; 22h: fin de soirée assurée par les jeunes DJ’s de la MJ Les Chardons .

Vendredi 24 juin

À Flobecq , rendez-vous le vendredi 24 juin sur la Grand-Place et à la rue René Durbreucq, pour la dernière journée de la Fête de la musique, avec quatre scènes où se produiront Cocktail, Electroll, Red Castel, JLB Riddim et Batacuda. Feu d’artifice.

L’agenda complet des activités organisées, ce week-end, en Wapi