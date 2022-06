Cybercriminalité, customisation des gilets fluo, techno-prévention, service des douanes, équipe drone de la police boraine, séquence rétro avec des équipements anciens, etc.: les stands avaient tous leur intérêt. Sans oublier celui de Poconini, cet album explicatif sur la police avec des autocollants, qui a rencontré un vif succès!

Bien entendu, le must a été la démonstration de maîtres-chiens, une spécialité de la zone. À 14h30, un bon millier de personnes se sont rassemblées sur le terrain de football de l’athénée.

La présentation a été assumée par Christian Vercaigne, inspecteur à la retraite et initiateur des chiens policiers dans la zone de Comines-Warneton. Durant une heure, quatorze scénarios ont défilé, avec des explications à la fois techniques et humoristiques. La zone locale, celle de Mouscron et la brigade canine de la police municipale de Tourcoing se sont unies pour offrir un spectacle époustouflant, fort apprécié. Un résultat obtenu après des années de travail et une belle complicité entre le chien et son maître, qui se lisait souvent dans les regards.

Mais d’autres démonstrations valaient le coup d’œil: l’arroseuse de la police fédérale a prouvé son efficacité dans le maintien de l’ordre. Des démonstratives relatives à la maîtrise de la violence ont porté sur l’art et la manière d’utiliser le taser. Dans quelques mois, les policiers cominois en seront équipés.