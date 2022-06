Quatre des cinq voies étaient alors inaccessibles, ce qui avait occasionné de nombreux retards sur plusieurs lignes, notamment pour les trains roulant entre Tournai et Brussels Airport, Courtrai et Namur, Quévy et Mouscron, ainsi que Tournai et Lille.

"Les cinq voies sont désormais rouvertes à la circulation et les voyageurs accèdent aux quais normalement", annonce la SNCB, qui précise que les perturbations se terminent.