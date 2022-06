«Entre le poisson pourri et la bêtecrevée…»

«Ça pue la rage!»

Les villageois de souche comme les néoruraux acceptent bien le fait qu’en choisissant d’habiter loin de la ville, ils auront droit, à la place de celles des gaz d’échappement, aux bonnes odeurs de la campagne. Mais dans ce cas précis, ce serait devenu insupportable à plusieurs reprises, disent de nombreux Saint-Salvatoriens inquiets, qui doivent fermer portes et fenêtres.

Certains pointent du doigt une ferme de la rue Bailly, où seraient stockées, avant d’être épandues sur les champs, des boues d’épuration.

Des riverains assurent voir des camions transportant des boues à recycler se rendre régulièrement sur le site de cette exploitation, où un panneau signale qu’il s’agit d’une plateforme de compostage de déchets verts agréée par la Région wallonne.

Les autorités communales ayant été interpellées, nous avons contacté la bourgmestre Carine De Saint-Martin pour faire le point sur cette problématique: " Nous sommes confrontés à des sociétés qui ne respectent rien, ne possèdent pas les permis d’urbanisme nécessaires, et ce depuis plusieurs années. C’était déjà le cas du temps de mon prédécesseur. Mais nous avons toujours été proactifs.Outre les boues d’épuration (NDLR: dont les odeurs se seraient estompées du côté de la rue Bailly, parce qu’elles auraient été épandues sur des terres agricoles, une valorisation par ailleurs privilégiée par la Région wallonne) , l’agriculteur déverse des cubages importants de terre sur des champs un peu partout dans le village, alors qu’il n’a aucun permis (NDLR: des autorisations avaient été accordées pour le transport et le tri, mais pas le permis d’urbanisme – la Commune l’a refusé, et cette décision a été confirmée après un recours introduit à la Région wallonne), et les lourds charrois passant par des chemins non adaptés entraînent de grosses nuisances pour les riverains. "

Le permis d’environnement pour la plateforme de compostage de déchets verts (des tontes de pelouse, des feuilles…), " la Commune n’avait d’autre choix que de l’accorder, mais pour un nombre bien défini de mètres cubes.Or, tous les cubages ont explosé… et il n’y a pas eu de demande de permis d’urbanisme ", précise la bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing.

Une procédure en cours

L’agent constatateur communal en matière d’environnement s’est rendu sur place à diverses reprises. Malgré plusieurs avertissements (qui précèdent la sanction administrative ou pénale), rien n’aurait été remis "en ordre". Un contrôleur de la Région wallonne est venu constater les infractions. Selon la bourgmestre frasnoise, la police de l’environnement a également été chargée de mener une enquête.

Un PV mettant en évidence les infractions, avec des photos à l’appui, aurait été transmis aux instances supérieures.

" On monte encore d’un cran , estime Carine De Saint-Martin, mais on ne sait rien faire de plus. "

La police locale aurait également été saisie de l’affaire.

Nous avons contacté la DPE, où l’on nous a confirmé qu’il y a bien un dossier en cours, que des plaintes ont effectivement été reçues, mais que "nous ne sommes pas encore allés sur place ".

Nous avons tenté de contacter les propriétaires de la ferme pour connaître leur réaction, mais sans résultat.