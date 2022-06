Un accident qui pourrait sembler incompréhensible si l’on considère que l’on est ici en pleine ligne droite. L’on comprend mieux la cause du choc quand on apprend que le conducteur avait manifestement bu plus que de raison avant de prendre le volant.

Celui-ci a d’ailleurs pris la fuite, mais il a été rattrapé un peu plus loin par le mari de la coiffeuse qui était parti à sa recherche.

Ce dernier et son épouse tiennent à attirer l’attention sur la dangerosité de cette route qu’ils estiment particulièrement accidentogène.C’est en effet la troisième fois en quelques années qu’ils sont victimes d’un accident similaire à celui qui s’est déroulé samedi matin.

D’autres maisons du voisinage ont également subi le même sort et quelques accidents ont également eu des conséquences bien plus dramatiques pour certains conducteurs, dont au moins un décès.

D’où la question que pose le couple de savoir s’il ne serait pas opportun de sécuriser une bonne fois pour toutes cette chaussée.

Contacté à ce sujet, le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, nous a précisé que si des aménagements devaient être ici réalisés, ce serait sous la houlette du SPW à qui appartient cette route.

"Lorsqu’un aménagement de sécurité est sollicité pour ce type de voirie, une commission est réunie par le SPWet elle intègre des représentants de la Ville, du SPW bien évidemment et de la police locale.Dans un premier temps, celle-ci évalue si la dangerosité du site est bien réelle et s’il ne s’agit pas d’un sentiment d’insécurité.Les rapports de la police peuvent être déterminants pour savoir si c’est ou non le cas." .

Il semblerait que pour ce qui concerne la chaussée de Lannoy, aucune commission de ce type ne se soit (déjà) réunie. Les riverains précisent cependant qu’il suffit de regarder les réparations subies par certaines façades pour se rendre compte qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’un "simple" sentiment d’insécurité…