Exercice transfrontalier pour les pompiers

Dimanche matin, un exercice pompier transfrontalier s’est tenu dans l’ex-home du Sacré-Cœur avec les forces locales et le SDIS du Nord, caserne d’Armentières. " C’e st une première entre les pompiers de Comines-Warneton et ceux d’Armentières , se réjouit le capitaine Jimmy Lahousse. Il est intéressant de s’entraîner ensemble si l’on veut être efficace, surtout que nos amis français sont amenés régulièrement à intervenir sur notre territoire en fonction du principe de l’aide adéquate la plus rapide. Ce matin, à la caserne de Warneton, nous avons fait une réunion afin de coordonner l’activité et de savoir si les Français pouvaient utiliser nos équipements: bouches d’incendie, raccords entre les tuyaux, etc. Et c’est le cas! Par contre, nous n’utilisons pas les mêmes radios et nous devons mettre au point une communication via smartphone. "