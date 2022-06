Détruit à la fin des années 90, le couvent de Melles (l’institut Saint-Paul) a abrité plusieurs enfants juifs qui purent ainsi échapper à la barbarie nazie (au total, ils ont été 80 à avoir été hébergés à Melles entre 1942 et 1944).

De l’ancien institut Saint-Paul, il ne reste que la grotte…. ©EdA

Les autorités communales tournaisiennes ont tenu à rendre hommage à ceux et celles sans qui ces enfants auraient été voués à une mort certaine, et plus particulièrement à Léo Chevalier, avocat et fondateur de l’œuvre qui organisa et permit l’accueil des enfants dans le village; Anne-Marie Rouneau, institutrice qui veilla sur eux durant leur séjour; le Père Pierre Darblay qui était directeur de l’institut et l’abbé Pierre Harmignies de Charleroi qui prit également activement part au sauvetage des enfants juifs.

Pour souligner la bravoure des actes qu’ils posèrent à l’époque, deux plaques ont été apposées; l’une à Tournai sur la façade de l’habitation qu’occupait Léo Chevalier à la rue Saint-Martin et l’autre, à Melles, à l’endroit où se trouvait l’ancien couvent dont il ne subsiste aujourd’hui que la grotte. Ainsi que deux pierres de façade qui ont été sauvegardées par MM.Grégoire et Windels.

C’est le seul élément de l’ancien institut Saint-Paul que l’aïeul des Lewin a pu connaître durant la Seconde guerre. ©Com.

Venu des USA

La plaque a été dévoilée dimanche lors d’une cérémonie émouvante.Les deux pierres que l’on voit sur la photo ont été sauvegardées par des habitants du village. ©Com.

Plusieurs habitants de Melles étaient présents à cette cérémonie qui se voulait d’autant plus émouvante que la famille Lewin, dont l’aïeul, Maurice Starkman était parmi ces enfants sauvés durant le second conflit mondial, avait fait spécialement le déplacement depuis les USA où elle réside afin d’assister à cet hommage. L’arrière petit-fils de Maurice Starckman a d’ailleurs pris une part très active dans ce travail de mémoire en retraçant l’histoire de son aïeul que l’on peut retrouver sur une plaque apposée sur le site.

Deux héros de l’ombre qui ont permis de sauver des dizaines d’enfants juifs durant la Seconde guerre… ©EdA

Une présence dont s’est réjoui le bourgmestre de Tournai qui, dans son discours a évoqué l’importance que la Ville accorde, elle aussi, au devoir de mémoire en précisant que celui-ci sera très prochainement renforcé par la concrétisation d’un nouveau projet en ce sens:

"Maître Léo Chevalier et Anne-Marie Rouneau ont été reconnus "Justes parmi les Nations" par Israël , a précisé Paul-Olivier Delannois. Ils figurent parmi les 1.751 personnes de nationalité belge à avoir leurs noms gravés au monument Yad Vashem. Tournai est une ville qui veut sensibiliser à la paix et à la concorde. Nous sommes sensibles à la mémoire. Le collège communal a donc décidé récemment qu’un espace dédié aux Justes parmi les Nations de Tournai et de ses villages sera créé en 2023 dans le parc situé à proximité de l’école du Château et de l’Athénée Campin. Il s’agira d’un espace de souvenir et de réflexion."

Nous y reviendrons bien évidemment lorsque ce projet se concrétisera.