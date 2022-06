Police Day: la vitrine d’une police moderne

Un peu avant 10h, l’inauguration a permis au commissaire divisionnaire Sébastien Dauchy, chef de corps de la zone, d’exposer les objectifs de cette journée bien particulière: " C’est avec une grande envie que nous accueillerons des centaines et des centaines d’habitants pour expliquer nos missions et nos projets, de présenter les moyens actuels et futurs, pour discuter de leurs attentes, pour trouver des solutions à certains problèmes de sécurité ou de vie en société. La police ne peut pas fonctionner en vase clos. Elle doit être à l’écoute du public pour ressentir les besoins et agir avec motivation. "

En filigrane, bien évidemment, la finalité est de susciter des vocations: "Nos stands sont spécialement dédiés aux enfants, aux adolescents, aux étudiants, aux jeunes adultes afin qu’ils se fassent leur image de la fonction et de tous les métiers qui composent la police ."

L’inauguration a également permis de procéder à la remise du prix à la classe qui a recueilli le meilleur résultat au rallye cycliste. Plus de 400 élèves de 5eet 6eprimaires y ont participé. La palme est remportée, comme en 2018, par Saint-Henri Houthem. Le prix: une visite didactique au laboratoire de police technique et scientifique, à Tournai.

À l’instar d’autres zones, un concours a été ouvert à tous les citoyens cominois afin de dessiner l’écusson de la police locale. " Nous avons reçu 25 propositions correspondant aux critères de recevabilité, a précisé le chef de corps. Le gagnant reçoit 250 € de bons d’achat Sidec. " Son nom: Julien Denys. L’écusson qu’il a dessiné sera reproduit sur les équipements et les vêtements.

L’heure était alors à l’ouverture des 25 stands et des démonstrations.