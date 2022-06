«La ministre prend les élèves en otage», estiment des directeurs d’école de Tournai avant le CEB

Mais la ministre ne l’entend pas de cette oreille. Elle a rappelé ce week-end via une circulaire que si les corrections ne respectaient pas le cadre légal (une organisation en chaînes de correction), les écoles s’exposeraient au risque que les CEB de leurs élèves ne soient pas validés, et à ce que des sanctions visent les directions désobéissantes.

C’est l’incompréhension, nous disent Luc Louette et Sébastien Gardavoir, respectivement directeurs des écoles Saint-Piat et Saint-André, au nom de l’ensemble de leurs homologues tournaisiens. "Les corrections auraient été effectuées avec le degré d’exigence professionnelle requis, comme c’était le cas ces dernières années. Mais on veut nous empêcher d’exprimer à notre manière notre mécontentement par rapport au manque de considération de l’autorité compétente à notre égard".

«Pourquoi dans le secondaire alors?»

Cette situation illustre selon eux le climat de méfiance, voire de mépris, de la ministre vis-à-vis des gens de terrain dans le fondamental. "Pourquoi alors accorder sa confiance aux enseignants de l’enseignement secondaire qui, eux, sont autorisés à corriger les épreuves du CE1D et du CESS selon un dispositif qu’ils choisissent eux-mêmes? Une fois de plus, les titulaires de classes de sixième primaire et les directions se sentent infantilisés: ils ne seraient pas capables de faire la part des choses comme les profs du secondaire."

Dès jeudi, premier jour du CEB, les titulaires de sixième primaire, accompagnés de certaines directions, assureront donc les corrections dans un lieu centralisé, dans le strict respect du décret et sous la responsabilité de l’inspection. "Nous ne prendrons bien sûr pas les élèves en otages".

Ce système de corrections organisées en chaînes n’a pas que des inconvénients, nous dit-on. Il permet notamment de faire travailler ensemble des écoles et réseaux scolairesdifférents. "Mais il devrait être tenu compte du contexte actuel difficile auquel sont confrontées les écoles fondamentales. Quand un titulaire de classe de 5eet 6eannées va passer plus d’une demi-journée dans une salle de corrections, il faut parfois bricoler des solutions pour les élèves qui restent à l’école, les dispatcher à gauche et à droite. Nous n’avons pas d’éducateurs à notre disposition, comme les écoles secondaires, pour assurer leur surveillance. Ou alors c’est encore les directions qui doivent boucher les trous".

Le sujet sera remis sur la table l’année prochaine, assurent nos interlocuteurs. « Nous voulons une bonne fois pour toutes être mieux considérés et notre travail mieux respecté ».