À l’heure des réseaux sociaux, le harcèlement et autres manipulations de tout poil sont légion: " Le phénomène est clairement en hausse. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer la page Instagram Etçatukif pour sensibiliser les jeunes à ce qu’ils postent sur le net. L’idée m’est venue lors d’une formation, suite à une rencontre avec une collègue du Québec. Aujourd’hui, nous lançons la page via des photos prises dans le studio que nous avons créé. Chaque fond est lié à un thème: le consentement, le harcèlement, la tolérance, etc. Il y a un an que l’on travaille là-dessus! "