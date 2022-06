Vendredi 17 juin à 19h, ouverture avec la "summer beer party"; de 20h à 21h, "happy hour" et à 21h, concert du groupe "Ça Gratte ma puce".

Samedi 18 juin à 14h30: 18e grand prix de l’Archer; il s’agit d’un concours de tir à l’arc sur perches horizontales (organisation: royale société Saint-Gervais et Protais); à 15h, l’équipe locale de balle pelote rencontrera Ath Renouveau (régionale 3).

Dès 20h: 26e "soirée du rire avec "Farah" dans son nouveau spectacle. "Farah El Hadji Zapatero est une humoriste belge d’un père marocain et d’une mère espagnole" indiquent les organisateurs. "En 2020 et ensuite en 2021, elle devait nous présenter son spectacle “Résiste” mais la pandémie en a décidé autrement. Après deux ans d’absence et après avoir surmonté la maladie, Farah a décidé de ne plus “résister” et nous revient avec son tout nouveau spectacle qu’elle nous présentera pour la première fois hors de sa base de rodage qu’est le Kings of Comedy bruxellois. Un spectacle probablement encore plus trash et engagé sur les thèmes qu’elle aborde: le racisme, la misogynie ou encore l’homophobie, mais d’une manière tellement drôle et intelligente qu’on ne peut qu’en rire… ou pas!"

Isabelle Hauben (de la bande du "Grand Cactus", une émission de la RTB) sera ensuite sur scène dans son spectacle "Isabelle Hauben a des caractères".

"Pareille à elle-même à la télé que sur scène, elle sera présente avec ses personnages et les nombreuses facettes de la femme actuelle… des femmes délurées qui vont vous offrir ce qu’elles ont de meilleur ou de pire…" Paf: 25€.

Dimanche 19 juin dès 10h30: "sortie apéritive" du géant l’Archer au centre du village avec ses musiciens réunis sous le nom "The Arrows Band". À partir de 12h, restauration (menus variés).

Infos et réservations: 0498/350230