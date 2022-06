Des scientifiques font parler les indices

Pour intégrer la section recherche, deux possibilités: soit via la voie classique de l’Académie de police, soit par la réussite du concours de police. " Après un diplôme de bachelier en biotechnique, j’ai réussi le concours de police et j’ai été affectée au labo ", explique l’inspectrice Derume. " Je suis aussi bachelier en sciences, précise son collègue et, en dernière année, j’ai fait mon stage au labo de la Police. Et cela m’a plu! Je suis alors entré à l’Académie de Police et j’ai été inspecteur plusieurs années avant d’être affecté au labo. "