Chaque nichoir a sa petite histoire

Chaque nichoir a son nom – son épouse Valérie est souvent bien inspirée! – et sa petite histoire, racontée dans la fiche d’accompagnement: provenance des matériaux et de la déco (éléments en cuivre, petites fleurs en laiton… avec le magasin, l’atelier d’artisan mentionnés ou la brocante datée), type d’oiseaux, traitements, conseils de placement et d’entretien.