Au menu de Vol O Vent: art(isanat), nature et recyclage

Remplacer les chaussettes

Les créations de Vol O vent , un nom soufflé par son beau-fils – sa fille Violette, infographiste en Angleterre, a conçu le logo – se situent entre art et artisanat: " En toute modestie, je me sens un peu comme un peintre qui conçoit un tableau. C’est à la fois un objet issu en grande partie du recyclage, qui a une utilité pour la nature, mais aussi une œuvre en soi. Des acheteurs à qui je demandais s’ils avaient déjà eu des naissances m’ont répondu : “ Ce n’est pas possible, le nichoir est à l’intérieur, exposé dans la salle à manger” . D’autres l’ont placé dans la chambre de l’enfant… " sourit celui qui, avant de devenir animateur au centre culturel au Pays des Collines, avait obtenu son diplôme de professeur de dessin. Les circonstances qui précèdent le lancement de sa petite entreprise sont délectables: " C’est pour remplacer les bonnets, écharpes ou paires de chaussettes qu’on avait invariablement l’habitude de s’offrir les uns aux autres lors du repas de famille de Noël ." Leur tour étant venu d’organiser la réception dans la maison d’Arc-Ainières, il décide cette année-là de casser les codes en offrant à chacun un cadeau personnalisé. Lors de travaux de rénovation, Yves avait pas mal mis la main à la pâte et travaillé le bois: " Des nichoirs, j’en avais déjà fait un ou deux pour nous, et je trouvais ça chouette ." Il décide donc de fabriquer en lui donnant " un nom rigolo ", une maisonnette ou une mangeoire décorée, adaptée au tempérament de ses invités " qui ont tous un caractère bien trempé ." Dès septembre, il s’enferme dans son abri de jardin, avec un petit radiateur électrique, et sans être vraiment outillé… Le jour venu, il est le dernier à remettre ses imposants présents, confinés dans des caisses en carton, en confiant à la dizaine de convives médusés son espoir que la famille… s’agrandisse fort dans l’année. Puis chacun déballe son cadeau: " Pour mon beau-père, qui se surnomme Le duc de Cordes, le nichoir était décoré d’une partie d’assiette en étain avec la sculpture d’un hibou. Il avait la larme à l’œil, déclarant qu’il n’avait jamais reçu d’aussi beau cadeau à Noël. Mon beau-frère appréciant le bon vin, le réservoir à graines de la mangeoire du Bistrot Chez Charlot était constitué d’une bouteille ancienne … Tout le monde était enchanté, l’émotion très vive."

Fierté et apaisement

Le bouche-à-oreille dépassant vite le cercle des proches, de premières commandes vont arriver: " En 2020, j’en avais préparé une quinzaine pour le marché de Noël de Molenbaix, mon village d’origine. Il a été annulé à cause du Covid , alors mon copain Tanas a suggéré que je les place en dépôt chez Brico D. à Celles. Le lendemain, la moitié avait déjà trouvé acquéreur. " L’aventure est lancée, avec un succès tel qu’Yves devra prendre un petit registre de commerce.Si au départ, il se servait de palettes, il utilise aujourd’hui du bois flotté (" j’adore le travailler ") et des essences nobles: chêne, orme (" mais on n’en trouve plus "), cèdre, pin, châtaignier… qu’il traite, ponce, teint et vernit avec des matières naturelles comme l’ocre glané à Rustrel en Provence: mélangé à de la lasure à l’eau, cela donne une couleur rare. Le relief, chaque veine, chaque nœud l’inspire, comme l’association avec divers éléments décoratifs. Ce qu’il retire de cette activité: " À la fois de la fierté, parce que les gens qui les reçoivent en cadeau sont heureux, et de l’apaisement. Dans mon métier, on est constamment dans les projets, le stress… Dans mon atelier, où je peux rester jusqu’à pas d’heure, je ne pense à rien d’autre ."