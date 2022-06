14 lieux de Mouscron à découvrir avec l'Hurluban trail

Partie remise ce 19 juin prochain après une parenthèse de trois ans. Pour la deuxième édition, l’Hurluban Trail ajoute "Challenge Jérôme Breyne" à son intitulé.Parce que le pompier mouscronnois décédé en mars 2020 était l’un des fondateurs de ce trail urbain. Dimanche, il sera dans toutes les mémoires.

" Sa famille est très impliquée dans l’organisation de cette épreuve qui reste une fête. On pensera à Jérôme, mais l’atmosphère ne sera pas larmoyante ", indique Jean-Michel Joseph, chef de corps de la police de Mouscron.

Le parcours de l’édition 2022 empruntera 14 lieux inédits, où les coureurs usent rarement (voire jamais) leurs baskets. Sans tout dévoiler, citons notamment le Musée de Folklore Vie Frontalière, la caserne des pompiers, l’ARTEM ou encore la Ferme Saint-Achaire, où se tiendra le ravitaillement. " L’Hurluban, c’est d’abord une histoire de copains qui recommence ", estime le commissaire.Policiers et pompiers poursuivent le même but qu’en 2019, faire (re)découvrir aux participants des endroits inédits de la cité des Hurlus.Admirer Mouscron sous un autre angle permet aussi d’apprécier l’épreuve, plus conviviale qu’une simple course où l’objectif est de passer la ligne en tête."L ’Hurluban Trail est d’abord un prétexte pour se retrouver, faire du sport et aussi la fête en revenant au hall Jacky Rousseau, site de départ et d’arrivée ", informe Pierre-François Dietrich.

Si 300 participants étaient attendus la première année, ils étaient 780 à accrocher un dossard. De quoi entretenir de belles promesses, mises entre parenthèses par le Covid en 2020 et 2021.Cette année, 285 personnes se sont déjà pré-inscrites (inscription sur chronolap.net) pour le trail urbain à la sauce mouscronnoise. Avec cinq animations sur le parcours, l’organisation a l’ambition relancer un format de course qui séduit de plus en plus de monde. Et on comprend pourquoi…

Volontaire pour devenir signaleur?Manifestez-vous au 0497/52.79.30