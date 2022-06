Législatives françaises: les résultats en Wallonie picarde et chez nos voisins

Dans les urnes installées à l’hôtel de ville de Tournai et à l’ICET d’Herseaux, le vote se tiendra ce dimanche 19 juin.Mais comme pour le premier tour, il est aussi possible de donner sa voix via un vote en ligne, ouvert depuis vendredi et jusque mercredi midi.

Que disent les scores?

À l’échelle de cette 4ecirconscription des Français de l’étranger, le candidat d’Ensemble! récolte au premier tour presque 6,5 points de plus que sa rivale (38,9% contre 32,5% des votes). La troisième, Geneviève Machicote (Les Républicains), est loin derrière avec 5,9% des suffrages. Au total, ils étaient dix à briguer la place de député des Français du Benelux. Et quelque 29% des inscrits se sont mobilisés pour les départager. Cela reste bien peu, mais c’est en (petite) progression par rapport à 2017, où ils n’avaient été que 22,6% à voter…

Le RN de Marine Le Pen dans le trio de tête, chez nous

En se penchant sur les chiffres tournaisiens et mouscronnois, on remarque toutefois une différence notable avec ceux du Benelux dans son ensemble.Le Rassemblement National (RN) est second en terre hurlue, avec 22% des voix et troisième dans la cité des Cinq Clochers, avec 15%, là où, à l’échelle de la circonscription, il termine 7eavec 3,2% des voix. Cécilia Gondard de la NUPES termine respectivement 3eà Mouscron et 2eà Tournai avec 20,5% et 27,2%. Dans les deux villes, c’est Pieyre-Alexandre Anglade qui l’emporte (35,5 à Mouscron; 36,3 à Tournai).

Les résultats chez nos voisins

Et de l’autre côté de la frontièrealors? " Confronté au RN et à la montée de l’union de la gauche, le parti d’Emmanuel Macron envoie 20 candidats au 2e tour de l’élection législative, contre 28, il y a cinq ans, dans le Nord et le Pas-de-Calais. Le score de 15 élus atteint en 2017 risque donc fortement d’être très difficile à reproduire. ", analysent nos confrères de la Voix du Nord.

Dans le Nord , si le parti présidentiel obtient quasi le même score qu’au premier tour de 2017 (23,8% des voix contre 23,7%), il passe de la première à la troisième place, conséquence donc de la montée de la NUPES qui réunit 26,44% des voix (la France Insoumise avait obtenu 12,4% des suffrages il y a 5 ans). Le Rassemblement National reste la 2eforce du département (24,54% contre 19,7% en 2017).

Dans la 10ecirconscription du Nord, qui comprend notamment Halluin, Neuville-en-Ferrain et une partie de Tourcoing, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est 16 points devant sa rivale de la NUPES, avec 39,1% des suffrages. S’il l’emporte et qu’il reste à l’Intérieur, son suppléant sera le député sortant Vincent Ledoux.

Dans le Pas-de-Calais , le RN améliore son score du premier tour des législatives 2017 (33.8% contre 25,6%) et mène largement devant Ensemble! (21,91%) et la NUPES (20,07%). Sa cheffe de file, Marine Le Pen, s’impose avec presque 54% des voix dans "sa" 11ecirconscription. Mais la majorité absolue n’est pas suffisante pour être élu directement au premier tour: il faut aussi recueillir un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. La faible participation oblige Marine le Pen à affronter au second tour la candidate NUPES. " Reste que Marine Le Pen est arrivée en tête dans toutes les communes de la circonscription, et on voit mal comment elle pourrait être battue dans son fief, à Hénin-Beaumont. ", indiquent encore nos confrères de la Voix du Nord.