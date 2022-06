Didier Smette de retour au conseil communal de Tournai

Comme d’autres mandataires wallons, Didier Smette (PS) avait été déchu de son siège de conseiller communal, au début de cette année, par la Région wallonne. Il n’avait pas déposé à temps sa déclaration de mandats, fonctions et rémunérations. L’élu tournaisien socialiste, qui compte pas moins de 28 ans de service, a reconnu une négligence commise en 2021. Mais c’était à une époque où sa famille était dévastée par la perte d’un proche, en l’occurrence le décès de son fils Tristan. "Quand on vit ce que je suis en train de vivre, on en perd un peu la réalité de la vie politique qui, elle, ne s’arrête jamais" , avait-il écrit à l’adresse du conseil communal.