Le Police Day: activités et démonstrations ce dimanche

À cette occasion, la police locale ouvre ses portes au public et propose une série d’activités pour petits et grands: présentation du matériel, piste d’habileté, stand techno-prévention, stand de customisation de gilets fluo, stand de tir, jeu "section de recherche", stand recrutement, parcours d’obstacles tel que l’épreuve d’admission à l’académie de Police, etc.