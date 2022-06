Comines : l’Hexagone Dance Show accompagne Amir!

École de danse à la réputation qui n’est plus à faire, elle collabore aussi, via l’Hexagone Dance Show, avec des associations et des artistes professionnels. Après un arrêt forcé dû au covid, les affaires reprennent! C’est ainsi que ces dames ont accompagné sur scène le chanteur Amir à Trith-Saint-Léger, près de Valenciennes. En ce lundi de Pentecôte, près de 4000 personnes sont venues applaudir le show!