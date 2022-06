"M ême si le tapis de route et la signalisation au sol ont été posés, il manque encore les signaux routiers et les glissières de sécurité. De plus, la voirie est barrée à chaque extrémité par des barrières de chantier. "

Il en est de même pour le futur parc public. Certains cheminements doivent encore être posés, ainsi que quelques éléments de sécurité. Dès lors, tant pour le parc que pour la route, l’accès est strictement interdit au public. La police locale rappelle qu’il est interdit de se rendre sur un chantier et que des contrôles sont effectués pour faire respecter cette interdiction.

Le RAVeL déjà accessible

Toutefois, le SPW et les entreprises ont autorisé l’ouverture du RAVeL qui permet aux piétons et cyclistes de profiter d’un véritable billard pour rejoindre Warneton ou Wervik le long de la rivière.

L’ouverture du parc au public est prévue le samedi 18 juin lors d’une journée "découverte" et la route sera ouverte à la circulation le lundi 20 juin, dès 9h.