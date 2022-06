À partir du samedi 11 juin, les visiteurs pourront profiter du nouveau Stunt & Dive Show Bengali. Tous les éléments du spectacle, comme l’histoire et le décor, sont complètement renouvelés.

Un portefeuille d’investissements de 1,5 million€ été prévu pour ce nouveau spectacle

Un tout nouveau décor

Le spectacle dure environ 25 minutes et l’entrée se trouve près de l’attraction Bengal Rapid River dans la zone Inde du parc. ©Bellewaerde

Un thème indien a été choisi pour le spectacle Bengali. L’ancien décor a donc été entièrement démonté afin de le remplacer par un temple indien haut en couleur.

Pendant le spectacle, les visiteurs pourront apprécier les différents arts comme le trampoline, le feu, le parkour et, comme point culminant, un plongeon de pas moins de 25 mètres de haut dans une piscine de seulement 5 mètres de profondeur. Pendant ce spectacle il y a aussi de nombreux effets spéciaux pour soutenir l’histoire.

"Il y a quelques semaines, quand les artistes sont arrivés, ils ont immédiatement commencé à apprendre les cascades grâce à un accompagnement professionnel. Nos équipes internes et externes ont travaillé dur pour que toutes les cascades, effets de feu et de fumée, musique etc. se réunissent parfaitement. Nous sommes convaincus que nos visiteurs seront impressionnés" , selon Charlotte Looten, Operations Director à Bellewaerde.

Une toute nouvelle histoire

Pendant ce spectacle, Myra et Naveen luttent contre la malédiction du sombre magicien Ishwar. C’est seulement en honorant les 4 éléments – l’air, l’eau, le feu et la terre – que Myra & Naveen pourront rassembler assez de force pour vaincre la malédiction. Un spectacle pour toute la famille avec une bonne dose d’humour.

"Les visiteurs pourront se reposer un instant dans ce cadre magnifique. La tribune est également couverte, de sorte qu’ils pourront toujours profiter du spectacle d’une manière confortable", selon Filip Van Dorpe, Marketing & Sales Director à Bellewaerde.

En pratique

Chaque jour d’ouverture, il y aura plusieurs représentations du spectacle Bengali. Le spectacle dure environ 25 minutes et l’entrée se trouve près de l’attraction Bengal Rapid River dans la zone Inde du parc. Consultez les panneaux digitaux dans le parc ou l’application Bellewaerde gratuite pour avoir plus d’informations.

Rendez-vous sur le site internet de Bellewaerde pour plus d’infos sur les horaires d’ouverture, billets et abonnements.