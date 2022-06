Péronnes: Luc reviendra-t-il aux fourneaux après la démolition de «son» Resto du port (vidéos)

Luc Gosseye accueille les plaisanciers mais aussi de fidèles clients devenus ses amis au sein du Resto du port depuis plus de dix ans. Le bâtiment qui se trouve derrière lui va être démoli dans quelques mois… ©EdA

Beaucoup viennent ici aussi pour déguster quelques incontournables, dont le succulent steak au Maroilles ou les moules de Zélande à la belle saison, sans oublier les chicons aux Vieux-Lille en hiver, le tout arrosé d’une bonne bière régionale.

Un véritable passionné de voile et de nature

Entre le patron, Luc Gosseye, et cet établissement, c’est une véritable histoire d’amour et de passion qui a débuté il y a 11 ans déjà.

"J’ai été formé à la cuisine au Ceria à Bruxelles, nous explique-t-il, et j’ai notamment travaillé dans ce secteur au sein de Sabena hôtels avant la faillite de la compagnie. Pendant ma formation, j’ai eu l’opportunité de suivre un stage de planche à voile à l’Adeps, ici à Péronnes.Mais, vu ma corpulence, je ne tenais pas en équilibre et on m’a mis dans un bateau…C’est là que j’ai éprouvé un véritable coup de foudre pour ce milieu…"

Aussi, Luc n’a cessé de caresser l’espoir de décrocher un poste dans la cafétéria d’un club de voile.

Ce sera le cas aux barrages de l’Eau d’heure où il naviguait sur son propre voilier.Une fonction qu’il occupa durant une dizaine d’années avant d’être sollicité pour effectuer un boulot similaire au sein du club-house du RPYC en 2011.

Cela, en ne se limitant pas aux seuls fourneaux; il doit aussi assurer l’accueil des plaisanciers et les conseiller sur les richesses touristiques de la région.

Un travail - ou plutôt une passion dans son cas - qu’il partage avec une fonction d’enseignant à Bruxelles où il apprend l’art culinaire à des futures aides ménagères.

Des projets plein la tête à Péronnes, ou ailleurs...

Luc ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir.

D’aucuns regretteront peut-être le fait que le nouvel établissement perdra ce côté un peu kitsch qui gorgeait aussi le charme de l’ancien resto du port… L’essentiel est que l’on conserve la même qualité gustative que celle offerte aujourd’hui sur le site. ©Luc Moulin&associés

En effet, nul n’ignore que la nouvelle marina de Péronnes accueillera également un tout nouveau restaurant dont le gros œuvre est en voie d’achèvement. Celui-ci devrait être opérationnel pour le printemps 2023 et la démolition de l’ancienne cafétéria est prévue à la fin de cette année pour laisser place à une vaste terrasse paysagère.

L’ancien resto sera démoli à la fin de cette année. ©EdA

Luc arrêtera quant à lui ses activités sur le site à la fin octobre, soit dans un peu plus de 4 mois.

Nul ne sait aujourd’hui s’il pourra ou non reprendre le nouvel établissement, un appel aux candidats ayant été lancé par IDETA qui transmettra ensuite les demandes répondant au cahier des charges à la Ville d’Antoing à qui appartient le choix final du futur gérant.Une chose est sûre, que ce soit àPéronnes comme l’espèrent ses fidèles clients, ou dans un autre port, Luc développera un projet qui lui tient à cœur; celui de servir encore davantage de vitrine aux producteurs locaux.

Un bâtiment paré de bois pour mieux s’intégrer au paysage

C’est l’architecte frasnois Luc Moulin qui signe la conception de la nouvelle marina. ©EdA

Luc Moulin, architecte de la nouvelle marina de Péronnes-lez-Antoing - un projet dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par Ideta - se réjouit de la fin de la première phase de ce vaste projet.

Celle-ci s’est concrétisée par l’ouverture récente de nouveaux pontons et catways - pour l’accueil d’environ 150 bateaux contre une centaine auparavant - ainsi que par celle d’un môle public de 2 mde large sur 90 de long - en demi-cercle - accessible au public (contrairement aux pontons).

Le môle mesure deux mètres de large et 90 de long, il est accessible au public contrairement aux pontons... ©EdA

"Ce dernier ouvrage est aussi destiné à protéger les coques des bateaux lors de la formation de glace à la surface de l’eau en hiver, explique l’architecte, mais aussi en vue d’accueillir des bateaux plus importants pour une étape de quelq ues heures sur le site…"

Pour l’heure, le gros œuvre du nouveau bâtiment est achevé.Quand l’ancien resto sera démoli, une vaste terrasse prendra place à cet endroit. ©EdA

La seconde phase du projet est quant à elle en cours d’achèvement et se concrétise sous la forme d’un bâtiment d’une superficie d’environ 500 mètres carrés qui accueillera non seulement le nouveau resto avec une capacité d’une cinquantaine de couverts, mais aussi la capitainerie, une salle de réunion ouverte au public, les bureaux de l’Office du tourisme d’Antoing avec un espace d’exposition de produits régionaux, des douches, des sanitaires et une buanderie à l’intention des mariniers ainsi que divers locaux techniques.

Dans le port de Péronnes, c’est déjà un peu le Sud... ©EdA

La troisième phase dont l’étape la plus impressionnante - et la plus émouvante - consistera en la démolition du resto actuel se conclura par la réalisation d’une vaste terrasse pour la clientèle de l’établissement Horeca, d’une capacité de près de 200personnes.Des terrains de pétanque et une plaine de jeux pour enfants sont également projetés sur le site qui, grâce à un aménagement paysager spécifique, devrait, selon Luc Moulin, donner l’illusion aux visiteurs d’être transportés dans le Sud de la France.

Le bâtiment principal, que l’architecte frasnois, a voulu volontairement sobre pour ne pas gâcher le paysage superbe dans lequel il s’insère, sera recouvert de bois pour se fondre davantage dans le décor. Un parking pour les mobil-homes sera également prévu sur le site. Côté parking, un cheminement piétonnier devrait assurer une jonction facile et agréable avec celui du hall des sports de l’ADEPS situé à proximité.