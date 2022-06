À 15h Trommel-Fluitje (fifre et tambour) accompagnés de membres de l’antique Gilde Saint-Hermès se rendront chez le recteur T’Joen avant de sillonner les principaux axes de la ville.

À 17h, messe solennelle célébrée en la basilique par le recteur et concélébrée par Ivan Danchevskyi, prêtre ukrainien.

Ensuite, le mieux est de se reposer en prévision du lendemain!

Le grand Tour par Wattripont et Russeignies

Dimanche 12 juin, à l’issue de la messe de 7h, le bourgmestre (Luc Dupont) demande au recteur de confier la châsse de Saint Hermès aux porteurs pour le grand Tour. Précédés de l’harmonie communale, autorités, clergé, membres de la gilde et participants sillonnent la rue Saint-Hermès, la rue des prêtres, la Grand-Place, la rue du Poivre, la rue au Vin. À hauteur de la rue du Bateau, le clergé rejoint la basilique.

Au rythme du sonneur, la cadence s’accélère. Après un arrêt au lieu-dit Ekkergem (milieu de la cruche), le cortège se scinde. Tandis que châsse, piétons, cavaliers suivis des calèches occupées par les autorités entament le grand Tour, l’harmonie communale, les fifres et tambours, la Gilde regagnent la ville. À Louise-Marie, après un arrêt, le cortège reprend son périple. À hauteur de l’ancienne gendarmerie de la commune, les cloches du sonneur se taisent et le rythme croît. C’est un rappel à l’attaque de 1724 par des gueux qui souhaitaient s’emparer des reliques. Celles-ci furent protégées par les cavaliers de Roborst et Saint-Sauveur.

Vers 13h45, a lieu une cérémonie à Wattripont. En 1240, Gérard de Waudrupont accorda une charte de liberté à la ville de Renaix. En reconnaissance de ce geste, le bourgmestre de Renaix remet un gâteau en pain d’épices au prince de Béthune descendant de Gérard de Waudrupont.

À Russeignies la châsse est déposée dans l’église tandis que chacun se restaure.

À l’issue du salut, les pèlerins reprennent la route. Vers 17h30, ils rejoignent la ville et sont précédés par un cortège allégorique et historique. Mgr Van Looy, évêque de Gand, se joindra au clergé et clôturera la journée par un Te Deum chanté en la basilique.

Une bannière pour les porteurs de la châsse

En prélude au Fiertel, la société des porteurs de la châsse a dévoilé et fait bénir une imposante bannière des ateliers Arte/Grossé, de Bruges. Y figurent les armoiries de Renaix, la châsse, les cloches, l’étole des porteurs.

Du 11 au 20 juin, les métiers forains occupant la Grand-Place, les marchés des mercredi et samedi se tiennent au parking Portois, Vieux Remparts.