La rue du Cygne, à Tournai, sera hors délais: il n’y a pas suffisamment de paveurs disponibles

Nous avons demandé à l’échevine des travaux, Laurence Barbaix, les raisons de ce retard. En lui faisant remarquer que, certains jours, un seul ouvrier était à l’ouvrage. "J’ai interpellé les responsables de la société Eurovia en charge des travaux. Le problème, c’est que l’entreprise doit faire face, comme l’ensemble du secteur, à une grosse pénurie de main-d’œuvre. Ils devraient doubler les équipes sur place, ils ne savent pas le faire".

Pour rappel, la même société est aussi actuellement en charge du chantier de la rue Royale où la ville met aussi la pression pour accélérer les choses.

La ville n’est même pas certaine de pouvoir brandir la menace des sanctions financières en cas de non-respect des délais. "Apparemment, les sociétés confrontées à une pénurie de main-d’œuvre après la crise Covid peuvent faire valoir le principe selon lequel ce type de retard ne peut pas leur être imputable".

Dans le quartier, on se demande aussi pourquoi on a commencé à paver la voirie au milieu de celle-ci au lieu d’une extrémité: ça aurait permis de libérer plus rapidement une partie de la rue et faciliter les livraisons. "Je me le suis demandé aussi. On m’a répondu que c’était comme ça que ça devait se faire" .