Circulation vers Pairi Daiza à Gages: la population a exprimé sa préférence!

Les Gageois de plus de 16 ans – environ 320 – ont été invités à se positionner sur soit, une entrée dans le village par la rue de Gand (et sortie par l’avenue des Cerisiers), soit une entrée par l’avenue des Cerisiers (et sortie par la rue de Gand).

147 participant(e)s

La majorité a opté pour la première proposition, à savoir l’entrée par la rue de Gand. " 147 Gageois ont pris part au sondage ", a précisé le bourgmestre André Desmarlières.

" 93 ont opté pour une entrée par la rue de Gand. Le reste était en faveur de l’entrée par l’avenue des Cerisiers. "

L’option choisie par la population était celle privilégiée aussi par le bourgmestre, même " s’il n’y a pas de solution idéale ".

" Cette option était, il me semble, la plus logique, car la rue de Gand est la première entrée vers le village pour les visiteurs venant de Silly ", précise le bourgmestre.

" Les Gageois ne seront pas pénalisés, car ils pourront entrer par cette rue-là, mais aussi par l’avenue des Cerisiers ."

Au carrefour formé par le chemin de Meslin et de Mons, un panneau "C5, sauf convoi agricole" devrait être installé, afin que les automobilistes rejoignent la N523 via l’avenue des Cerisiers, à leur sortie du parc.

" Au carrefour du chemin de Meslin et la rue des Fours à Chaux, nous allons, dans un premier temps, installer une flèche directionnelle qui renverra la circulation vers la N523. Si cela ne marche pas, et que l’on constate que trop d’automobilistes empruntent la rue des Fours à Chaux vers la rue de Gand, alors nous prendrons un deuxième règlement qui mettra la rue des Fours à Chaux et l’avenue des Cerisiers en circulation locale. "

La proposition a été présentée au conseil communal, ce jeudi soir sous forme d’une proposition de règlement complémentaire de police. " C’est le Conseil qui a le dernier mot, mais je me suis engagé auprès des Gageois à ce que l’on respecte leur avis…"

Le sujet a logiquement suscité divers commentaires.